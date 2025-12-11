Program wizowy "Trump Gold Card" zapowiadany już na początku roku ma umożliwić zamożnym migrantom "wykupienie" amerykańskiego obywatelstwa. Na oficjalnej stronie internetowej programu czytamy, że przyznanie danej osobie złotej karty będzie przywilejem i zobowiązuje do wzmocnienia gospodarczego USA.

Proces wizowy odbywa się przez stronę internetową, na której wszyscy zainteresowani taką wizą mogą złożyć wniosek i uiścić opłatę wpisową w wysokości 15 tysięcy dolarów na rzecz Departamentu Bezpieczeństwa. Jak dodaje Biały Dom, każdy wniosek będzie dokładnie analizowany przez specjalistów ds. migracji, by nowymi obywatelami USA stały się wyłącznie osoby "wykwalifikowane i zweryfikowane".

Złota karta dla bogatych cudzoziemców. Nowy plan wizowy Trumpa

Idea złotej karty po raz pierwszy zaprezentowana została w lutym. Inicjatywa Donalda Trumpa spotkała się wówczas z krytyką demokratów, którzy zarzucali programowi faworyzowanie osób zamożnych. Prezydent USA twierdzi, że złota karta nie różni się zbytnio od tradycyjnej zielonej karty umożliwiającej pobyt w USA, ale jest skierowana przede wszystkim do "ludzi wyższego szczebla".

- Zasadniczo to zielona karta, ale o wiele lepsza. To o wiele bardziej potężna, o wiele bardziej skuteczna ścieżka – mówił Trump reporterom w Białym Domu. - Ta ścieżka to wielka sprawa. To muszą być wspaniali ludzie - dodał.

ZOBACZ: Stany Zjednoczone uderzają w migrantów. Szlaban dotyczy 19 państw

Jak informował sekretarz handlu USA Howard Lutnick, we wstępnej fazie rejestracji na złotą kartę zapisało się już 10 tysięcy osób, a liczba ta stale rośnie. - Spodziewam się, że z czasem sprzedamy tysiące takich kart i wzbogacimy się o miliardy, miliardy dolarów - mówił w wywiadzie dla agencji Reutera.

Lutnick dodał, że program złotych kart przyczyni się do wzmocnienia amerykańskiej gospodarki. Jego zdaniem posiadacze zielonej karty zarabiają mniej niż przeciętni Amerykanie i często wymagają dodatkowego wsparcia od państwa.

Nowy etap polityki migracyjnej. USA wstrzymują wydawanie wiz

Start rządowej inicjatywy "Trump Gold Card" zbiegł się w czasie z decyzją o zaostrzeniu amerykańskiej polityki migracyjnej. Z początkiem grudnia USA zawiesiły przyjmowanie wniosków wizowych od obywateli 19 państw, w tym Afganistanu, Somalii czy Wenezueli.

Jak dowiedziała się telewizja CBS News, "wstrzymanie obejmuje wszystkie rodzaje formularzy i podejmowanie ostatecznych decyzji (zatwierdzeń, odmów), a także przeprowadzanie ceremonii składania przysięgi".

ZOBACZ: Rosyjski naukowiec zatrzymany w Polsce. Kreml: Tyrania prawna

Stanowczy krok prezydenta ma związek z atakiem na żołnierzy Gwardii Narodowej, w wyniku którego zmarła 20-letnia kobieta. O dokonanie zamachu podejrzany jest 29-letni Afgańczyk Rahmanullah Lakanwal, który nie przyznał się do winy.

Niedługo po tragicznym incydencie w Waszyngtonie, do którego doszło w ostatnich dniach listopada, Trump zdecydował o wstrzymaniu wydawania wiz Afgańczykom i przeprowadzeniu kontroli wszystkich obywateli tego kraju przebywających w USA.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni