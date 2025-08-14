W połowie września czeski przewoźnik wkroczy na kolejową trasę Warszawa - Kraków, gdzie dotąd niepodzielnie rządziło państwowe PKP Intercity. Jego pociągi będą jeździć codziennie, na razie w wymiarze jednej pary na dobę, lecz wkrótce kursów ma być więcej. Uruchomienie połączeń stało się możliwe, gdyż PKP IC zmieniło swoje podejście względem konkurencji.

Pociąg RegioJet z Krakowa Głównego będzie wyruszał od 18 września o godz. 8:49 i dotrze do Warszawy Wschodniej o 12:21. Po drodze zatrzyma się w Zawierciu - pojedzie tamtędy, gdyż na prostszej trasie, czyli linii kolejowej nr 8, przewidziano remont. Z uwagi na to podróż będzie dłuższa o około pół godziny względem najszybszych składów PKP Intercity łączących Kraków z Warszawą.

Konkurent dla PKP na trasie Warszawa - Kraków. RegioJet wjeżdża na szlak

Przewoźnik z Czech przewidział również możliwość wsiadania i wysiadania na dwóch innych stołecznych dworcach: Zachodnim oraz Centralnym. Powrotny kurs z Warszawy zaplanowano na godz. 14:30 - pociąg pojedzie tą samą trasą. Do końca obecnego rozkładu jazdy, a więc połowy grudnia, funkcjonować będzie tylko jedna para połączeń RegioJet dziennie.

Jak wyjaśnia w rozmowie z portalem Zdopravy.cz szef kolejowej spółki Radim Jančura, do wejścia w życie rozkładu na lata 2025/2026 trwać będą m.in. rekrutacje i szkolenia nowych pracowników. W połowie grudnia ma pojawić się więcej kursów, a uruchomienie ich pełnej liczby przewidywane jest na rok 2026.

RegioJet planuje oferować w Polsce taki sam standard usług jak w Czechach. Składy mają być prowadzone lokomotywami TRAXX MS3, z wagonami z czterema klasami. Według zapowiedzi w ciągu najbliższych lat spółka chce zatrudnić w Polsce do 500 osób.

PKP Intercity zmieniło podejście do konkurencji

Wejście zagranicznej firmy na polską trasę krajową stało się możliwe dzięki zmianie podejścia przewoźnika narodowego, czyli PKP Intercity, które przestało wnioskować o badanie równowagi ekonomicznej ograniczające dostęp zagranicznych firm do tras mieszczących się na terenie naszego kraju.

Odcinek Warszawa - Kraków należy do tych, gdzie PKP IC przewozi najwięcej pasażerów. Przed laty państwowa spółka rywalizowała na nim z Kolejami Mazowieckimi, które uruchamiały skład "Dragon". Teraz konkurentem będzie RegioJet, realizujące obecnie w Polsce wyłącznie połączenie międzynarodowe z Pragi do Przemyśla, na które nie sprzedaje biletów krajowych.