Koncert osiągnął imponujące wyniki w grupie 4+. Przed telewizorami było średnio ponad 1,3 mln widzów, a udział w rynku sięgnął prawie 12 proc. Równie świetnie wypadła grupa 16-59, gdzie Polsat zdobył 11,3 proc. udziału w rynku. Tak dobre rezultaty sprawiły, że w trakcie transmisji byliśmy stacją numer jeden w Polsce.

Tegoroczne wydarzenie rozświetliło wrocławski Plac Wolności, który wypełnił się licznie lokalną widownią, spragnioną przedświątecznej atmosfery. Na scenie pojawiła się plejada popularnych i uwielbianych artystów - wokalistów młodego pokolenia oraz gwiazd, które od lat towarzyszą Polakom w najpiękniejszych muzycznych momentach.

Rekordowe wyniki Polsatu

Widzowie mogli usłyszeć największe, kultowe świąteczne przeboje w nowych, efektownych interpretacjach. Program wypełniły zarówno pełne energii wykonania, rodzinne duety, jak i nastrojowe aranżacje wykonywane przez czołowych polskich artystów.

Mikołajkowy Blok Reklamowy przyciągnął ponad 20 proc. grupy komercyjnej 16-59. Oglądała go 1/4 wszystkich widzów, zasiadających wtedy przed telewizorami. Polacy ponownie udowodnili, że zawsze są chętni do pomocy podopiecznym Fundacji Polsat i można na nich liczyć w tym corocznym wyjątkowym święcie.

Wydarzenia Polsatu także osiągnęły sukces, gromadząc blisko dwa miliony widzów, co przekłada się na 16,9 proc. w grupie 4+, oraz 17,3 proc. w grupie komercyjnej 16-59 (wynik podsumowany z obu anten - Polsat i Wydarzenia 24).

Znakomite wyniki oglądalności pokazują, że widzowie chętnie rozpoczynają świąteczny czas właśnie z Polsatem.

