Prokurator Ewa Wrzosek ukarana. Sąd Najwyższy podjął decyzję

Sąd Najwyższy podtrzymał w poniedziałek karę dyscyplinarną upomnienia dla prokurator Ewy Wrzosek w sprawie jej wpisów na platformie X. Wrzosek miała w nich "atakować asesor prokuratorską", która sporządziła akt oskarżenia przeciwko raperowi Michałowi M.

Chodzi o orzeczenie Sądu Dyscyplinarnego, działającego przy Prokuratorze Generalnym, z maja tego roku, który ukarał prok. Wrzosek upomnieniem w sprawie o dwa wpisy na platformie X z lat 2022 i 2023.

Wrzosek ukarana przez SN. "Pewnych granic nie można przekraczać"

Jak pisała w maju br. "Rzeczpospolita", prok. Ewa Wrzosek miała w nich "atakować asesor prokuratorską", która sporządziła akt oskarżenia przeciwko raperowi Michałowi M., pseudonim 'Mata', związany z posiadaniem przez niego drobnej ilości (dokładnie 1,4 grama) marihuany". 

 

W poniedziałek Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN w składzie pod przewodnictwem sędziego Wiesława Kozielewicza utrzymała w mocy karę dyscyplinarną wymierzoną przez sąd I instancji.

 

Jak mówiła podczas uzasadnienia sędzia sprawozdawca Barbara Skoczkowska, sprawa dotyczy przede wszystkim "ustalenia granicy wolności słowa" prokuratora w mediach społecznościowych.

 

- Oczywiście my nie uważamy, że nie wolno i nie można korzystać z mediów społecznościowych, ale osobom prywatnym wolno więcej. Osobom publicznym, a taką osobą jest pani prokurator, nie mówiąc o tym, że jest urzędnikiem państwowym, pewnych granic nie wolno przekraczać - tłumaczyła sędzia Skoczkowska.

 

Agata Sucharska / PAP / polsatnews.pl
