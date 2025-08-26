Prokurator Ewa Wrzosek została delegowana do resortu sprawiedliwości i objęła stanowisko radcy generalnego w Biurze Ministra - przekazało w komunikacie prasowym Ministerstwo Sprawiedliwości. Jej zadaniem ma być "bieżąca, merytoryczna współpraca w imieniu ministra sprawiedliwości, a także przedstawianie rekomendacji w sprawach związanych z działalnością Prokuratora Generalnego".

"Prokuratorka Ewa Wrzosek została 25 sierpnia 2025 r. delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości. Objęła stanowisko radcy generalnego w Biurze Ministra. Jej zadaniem będzie bieżąca, merytoryczna współpraca w imieniu Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego z Prokuraturą Krajową oraz przedstawianie rekomendacji w sprawach związanych z działalnością Prokuratora Generalnego" - czytamy w komunikacie resortu sprawiedliwości.

Kim jest prokurator Ewa Wrzosek?

Prok. Ewa Wrzosek znana jest m.in. ze sprzeciwu w trakcie reformom sądownictwa wdrażanych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. W kwietniu 2020 r. wszczęła głośne śledztwo w sprawie organizacji wyborów prezydenckich w okresie pandemii. Jeszcze tego samego dnia przełożona odebrała Wrzosek tę sprawę i umorzyła śledztwo, a ówczesny prokurator krajowy Bogdan Święczkowski (obecnie prezes Trybunału Konstytucyjnego) nakazał wszczęcie wobec Wrzosek postępowania dyscyplinarnego.

Według kanadyjskiej grupy Citizen Lab, prok. Wrzosek była jedną z osób inwigilowanych systemem Pegasus. Informację tę Wrzosek potwierdziła na posiedzeniu sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa. Podała, że 23 listopada 2021 r. uzyskała od firmy Apple informację o inwigilacji.

W 2024 r. Wrzosek zasiadała w Krajowej Radzie Prokuratorów, była także delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie pełniła funkcję radcy ministra ds. warunków służby prokuratorskiej. Decyzja o delegacji prok. Wrzosek do MS zapadła w październiku 2024 r. po tym, gdy cofnęła swój wniosek o odejściu ze służby prokuratorskiej.

Do wycofania rezygnacji namawiał ją wtedy ówczesny minister sprawiedliwości prokurator generalny Adam Bodnar. W grudniu ub.r. została jednak odwołana z tych funkcji m.in. w związku z jej krytycznymi i publicznymi wypowiedziami pod adresem Bodnara. Po odwołaniu wróciła do pracy w prokuraturze rejonowej.

Wrzosek należała do grona krytyków byłego ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Po straceniu przez niego teki zamieściła w serwisie X wpis, nie kryjąc radości nominacją dla Waldemara Żurka. "Ta zmiana - to bardzo dobry wybór. Nareszcie. Nie trzeba długo szukać potwierdzenia, że Waldemar Żurek jako minister sprawiedliwości i prokurator generalny to strzał w dziesiątkę. Wystarczy spojrzeć na Ziobro i przyjaciół" - napisała.