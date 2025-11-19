Trend wzrostowy jest widoczny od początku roku. Wydarzenia 24 zwiększyły swój udział aż o 44 proc. od stycznia 2025 (0,77 proc.) do bieżącego, wciąż niepełnego listopada (1,11 proc.). Imponująca jest również dynamika rok do roku. Kanał zwiększył swój udział w rynku o 25 proc. (listopad 2025 do listopada 2024).

"Wydarzenia 18.50" ze wzrostem widowni

Rośnie również flagowy program informacyjny Polsatu "Wydarzenia 18.50". Wobec poprzedniego miesiąca audytorium programu zwiększyło się o 6 proc., zaś miniony tydzień, (46., 13,6 proc. SHR), był aż o 15 proc. lepszy od średniej rocznej programu pod względem audytorium. Oznacza to stabilny trend rosnący.

Informacje w Polsacie najbardziej bezstronne

Kanały i programy informacyjne Telewizji Polsat wyróżniają bezstronność i obiektywizm, co zostało potwierdzone licznymi badaniami. Wśród nich: raport CBOS/Demagog 2024, który stawia nas przed konkurencją (TVP i TVN) w zakresie wiarygodności i liczby osób, które deklarują zaufanie do podawanych informacji.

Według badań UMCS w kampanii prezydenckiej 2025 "Wydarzenia" najczęściej spośród głównych programów informacyjnych używały neutralnego tonu.

