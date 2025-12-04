Gigantyczny korek pod Warszawą. Doszło do zderzenia trzech aut
Trzy auta zderzyły się na odcinku S2 pomiędzy węzłem Konotopa a węzłem Al. Jerozolimskie. W wyniku kolizji doszło do znacznych utrudnień dla kierowców - zablokowany jest lewy i środkowy pas jezdni w kierunku Terespola. Od rana w okolicy tworzą się gigantyczne korki.
O godz. 6:15 na warszawskim odcinku S2 między węzłem Konotopa a węzłem Al. Jerozolimskie doszło do zderzenia samochodu osobowego z samochodem dostawczym i pojazdem ciężarowym.
Mazowieckie. Zderzenie samochodów na S2, tworzy się korek
Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, nie ma osób rannych, ale zablokowany został lewy i środkowy pas jezdni w kierunku Terespola.
W związku z tym, że pojazdy nie miały możliwości zjechania na pas awaryjny, na miejscu utworzyły się znaczny zator. Służby podjęły czynności, a uszkodzone pojazdy zostały przeniesione na lawety i usunięte z miejsca zdarzenia.
- Droga została już udrożniona, ale podejrzewam, że trzeba będzie jeszcze trochę poczekać - powiedział w rozmowie z polsatnews.pl na temat obecnych utrudnień na S2 mł. asp. Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji w Warszawie.
