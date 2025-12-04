Gigantyczny korek pod Warszawą. Doszło do zderzenia trzech aut

O godz. 6:15 na warszawskim odcinku S2 między węzłem Konotopa a węzłem Al. Jerozolimskie doszło do zderzenia samochodu osobowego z samochodem dostawczym i pojazdem ciężarowym.

Mazowieckie. Zderzenie samochodów na S2, tworzy się korek

Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, nie ma osób rannych, ale zablokowany został lewy i środkowy pas jezdni w kierunku Terespola.

W związku z tym, że pojazdy nie miały możliwości zjechania na pas awaryjny, na miejscu utworzyły się znaczny zator. Służby podjęły czynności, a uszkodzone pojazdy zostały przeniesione na lawety i usunięte z miejsca zdarzenia.

ZOBACZ: Dramatyczne sceny w Warszawie. Pieszy został potrącony przez tramwaj

- Droga została już udrożniona, ale podejrzewam, że trzeba będzie jeszcze trochę poczekać - powiedział w rozmowie z polsatnews.pl na temat obecnych utrudnień na S2 mł. asp. Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji w Warszawie.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Dyskusja o dymisji w biurze Zełenskiego. "Jeśli Ukraina padnie, to będzie z nami źle" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ps / polsatnews.pl / PAP