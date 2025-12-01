Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w poniedziałkowy poranek w Alejach Jerozolimskich w Warszawie, gdzie pieszy został potrącony przez tramwaj jadący w kierunku Alei Jana Pawła II. Uderzenie było tak silne, że pękła przednia szyba tramwaju.

- Do zdarzenia doszło kilka minut po godz. 10. Pieszy, przechodząc w miejscu niedozwolonym - czyli tam, gdzie nie ma pasów - na wysokości ul. Pankiewicza został potrącony przez nadjeżdżający tramwaj i stracił przytomność - przekazał polsatnews.pl, Witold Urbanowicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich.

Wypadek w centrum Warszawy. Pieszego potrącił tramwaj

Jak wskazał Urbanowicz, na miejsce zostały wezwane służby ratunkowe. Po ich przyjeździe na miejsce rozpoczęła się akcja reanimacyjna, a poszkodowany odzyskał przytomność i został przetransportowany do szpitala.

Informację o wypadku potwierdził nam również asp. Paweł Siwek z Komendy Stołecznej Policji. Jak zaznaczył, akcja reanimacyjna przebiegła pomyślnie. - Został przewieziony do szpitala. Nie mamy dalszych informacji o jego dalszym stanie zdrowia - powiedział, dodając, że nie ma też informacji o tym, aby pomocy medycznej potrzebowali motorniczy lub pasażerowie tramwaju.

Ruch tramwajowy został tymczasowo wstrzymany. - Obecnie ruch jest płynny - przekazał asp. Siwek.

