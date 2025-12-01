Dramatyczne sceny w Warszawie. Pieszy został potrącony przez tramwaj
Warszawski tramwaj potrącił w poniedziałkowy poranek pieszego, który przechodził przez jezdnię w niedozwolonym miejscu. Jak poinformował polsatnews.pl asp. Paweł Siwek, do zdarzenia doszło w Alejach Jerozolimskich, w pobliżu skrzyżowania z ul. Pankiewicza. - Pieszy stracił przytomność. Podjęto akcję reanimacyjną - poinformował, wskazując, że później poszkodowany trafił do szpitala.
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w poniedziałkowy poranek w Alejach Jerozolimskich w Warszawie, gdzie pieszy został potrącony przez tramwaj jadący w kierunku Alei Jana Pawła II. Uderzenie było tak silne, że pękła przednia szyba tramwaju.
- Do zdarzenia doszło kilka minut po godz. 10. Pieszy, przechodząc w miejscu niedozwolonym - czyli tam, gdzie nie ma pasów - na wysokości ul. Pankiewicza został potrącony przez nadjeżdżający tramwaj i stracił przytomność - przekazał polsatnews.pl, Witold Urbanowicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich.
Wypadek w centrum Warszawy. Pieszego potrącił tramwaj
Jak wskazał Urbanowicz, na miejsce zostały wezwane służby ratunkowe. Po ich przyjeździe na miejsce rozpoczęła się akcja reanimacyjna, a poszkodowany odzyskał przytomność i został przetransportowany do szpitala.
Informację o wypadku potwierdził nam również asp. Paweł Siwek z Komendy Stołecznej Policji. Jak zaznaczył, akcja reanimacyjna przebiegła pomyślnie. - Został przewieziony do szpitala. Nie mamy dalszych informacji o jego dalszym stanie zdrowia - powiedział, dodając, że nie ma też informacji o tym, aby pomocy medycznej potrzebowali motorniczy lub pasażerowie tramwaju.
Ruch tramwajowy został tymczasowo wstrzymany. - Obecnie ruch jest płynny - przekazał asp. Siwek.
