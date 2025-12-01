Dramatyczne sceny w Warszawie. Pieszy został potrącony przez tramwaj

Polska

Warszawski tramwaj potrącił w poniedziałkowy poranek pieszego, który przechodził przez jezdnię w niedozwolonym miejscu. Jak poinformował polsatnews.pl asp. Paweł Siwek, do zdarzenia doszło w Alejach Jerozolimskich, w pobliżu skrzyżowania z ul. Pankiewicza. - Pieszy stracił przytomność. Podjęto akcję reanimacyjną - poinformował, wskazując, że później poszkodowany trafił do szpitala.

Zbliżenie na przód żółtego tramwaju z widocznymi numerami bocznymi i oznaczeniami. W tle przesunięty obraz panoramy centrum Warszawy z budynkami i ulicami.
Wawa Hot News 24/Facebook / cimedia/Pixabay
Pieszy został potrącony przez tramwaj w centrum Warszawy

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w poniedziałkowy poranek w Alejach Jerozolimskich w Warszawie, gdzie pieszy został potrącony przez tramwaj jadący w kierunku Alei Jana Pawła II. Uderzenie było tak silne, że pękła przednia szyba tramwaju

 

ZOBACZ: Wypadek w Szczecinie. Tramwaj wypadł z torów i uderzył w kamienicę

 

- Do zdarzenia doszło kilka minut po godz. 10. Pieszy, przechodząc w miejscu niedozwolonym - czyli tam, gdzie nie ma pasów - na wysokości ul. Pankiewicza został potrącony przez nadjeżdżający tramwaj i stracił przytomność - przekazał polsatnews.pl, Witold Urbanowicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich.

Wypadek w centrum Warszawy. Pieszego potrącił tramwaj

Jak wskazał Urbanowicz, na miejsce zostały wezwane służby ratunkowe. Po ich przyjeździe na miejsce rozpoczęła się akcja reanimacyjna, a poszkodowany odzyskał przytomność i został przetransportowany do szpitala.

 

Informację o wypadku potwierdził nam również asp. Paweł Siwek z Komendy Stołecznej Policji. Jak zaznaczył, akcja reanimacyjna przebiegła pomyślnie. - Został przewieziony do szpitala. Nie mamy dalszych informacji o jego dalszym stanie zdrowia - powiedział, dodając, że nie ma też informacji o tym, aby pomocy medycznej potrzebowali motorniczy lub pasażerowie tramwaju.

 

ZOBACZ: Pościg ulicami Wrocławia. Kierowca uderzył w tramwaj. Nie żyje mężczyzna

 

Ruch tramwajowy został tymczasowo wstrzymany. - Obecnie ruch jest płynny - przekazał asp. Siwek. 

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Oczekujemy i domagamy się". Minister o współpracy z Ukrainą
Alicja Krause / polsatnews.pl
Czytaj więcej
ALEJE JEROZOLIMSKIEPIESZYPOLSKAPOTRĄCENIERATUNEKSZPITALTRAMWAJWARSZAWAWYPADEK

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 