Szczegóły dotyczące ostatniej woli papieża Franciszka ujawniła hiszpańska zakonnica Lucía Caram. W wywiadzie udzielonym lokalnej stacji radiowej opowiedziała, że w testamencie papież przeznaczył znaczną sumę pieniędzy na pomoc dla Ukrainy.

Papież uwzględnił w testamencie Ukrainę. Znaczna suma na ważną pomoc

Caram, która od początku pełnoskalowej inwazji Rosji wielokrotnie wyjeżdżała na Ukrainę i aktywnie wspierała projekty humanitarne, przyznała, że decyzja papieża całkowicie ją zaskoczyła.



- Franciszek wielokrotnie obiecywał mi, że pomoże Ukrainie, ale nigdy nie wyobrażałam sobie, że zrobi to w taki sposób - powiedziała zakonnica. Jak dodała, papież "zawsze zapewniał, że znajdzie sposób, by pomóc ludziom cierpiącym z powodu wojny".

Według Caram biskup Rzymu zadbał, aby część jego dziedzictwa została przekazana na wsparcie lekarzy pracujących na pierwszej linii frontu. Środki z funduszu papieskiego mają zostać przeznaczone na zakup wysoko specjalistycznych karetek, niezbędnych do ewakuacji rannych oraz szybkiego udzielania pomocy medycznej.

Ostatnia wola papieża Franciszka. Miał tylko jedno życzenie

Informacji przekazanych przez zakonnicę nie potwierdzają watykańskie źródła. W testamencie, którego tekst opublikowała Stolica Apostolska tuż po śmierci papieża, Franciszek przekazał jedynie swoje życzenie dotyczące miejsca pochówku.

Wskazał, że pragnie zostać pochowany w Bazylika Matki Bożej Większej w Rzymie. Prosił również, by jego grób był skromny - w ziemi, bez szczególnego zdobienia, a jedynym napisem była zwyczajna sygnatura: "Franciscus". Inne szczegóły nie zostały upublicznione.

Wcześniej media informowały, że tuż przed śmiercią papież przekazał prawie wszystkie swoje oszczędności na wsparcie rzymskiego więzienia dla nieletnich. Około 200 tysięcy euro zostało przeznaczone na spłatę kredytu hipotecznego fabryki makaronu działającej w zakładzie.

Niedawno pracownicy oddziału Caritasu z Jerozolimy poinformowali również o spełnieniu innego z ostatnich życzeń papieża Franciszka. Jego papamobile po przebudowie zostało przemianowane na Pojazd Nadziei i pełni funkcję mobilnej stacji zdrowia w Strefie Gazy.

