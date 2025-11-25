Papamobile po przebudowie zostało przemianowane na Pojazd Nadziei i jest wystawiony na pokaz w Betlejem, skąd wyruszy do Stefy Gazy. Jest to wypełnienie jednego z ostatnich życzeń papieża Franciszka.

"W ostatnich miesiącach swojego życia Franciszek poparł pomysł, aby Caritas przekształciła jego papamobile w mobilną stację zdrowia dla dzieci w Strefie Gazy. Celem tej inicjatywy jest ochrona i przestrzeganie podstawowych praw i godności dzieci" - przekazała charytatywna organizacja.

- Dzięki temu pojazdowi będziemy mogli dotrzeć do dzieci, które obecnie nie mają dostępu do opieki zdrowotnej, rannych i niedożywionych - powiedział Peter Brune, sekretarz generalny szwedzkiego Caritasu.

Papamobile papieża Franciszka w Strefie Gazy. "Ratująca życie interwencja"

Papamobile zostało przebudowane tak, aby lekarze mogli w nim przyjmować pacjentów. Na pokładzie znalazł się sprzęt do diagnozowania, badania i leczenia, m.in. szybkie testy na infekcje, lodówka na leki, zestawy do szycia ran, strzykawki i igły, sprzęt do zaopatrywania w tlen czy szczepionki.

- To nie tylko pojazd, to przesłanie, że świat nie zapomniał o dzieciach w Strefie Gazy. To konkretna, ratująca życie interwencja w czasie, gdy system opieki zdrowotnej w Strefie Gazy niemal całkowicie się załamał - przekazał Brune.

Pomoc dla Strefy Gazy. Papamobile to część całej floty

Docelowo Caritas chce, by w Strefie Gazy działało co najmniej 14 zespołów medycznych, z czego dwa mają stale przemierzać ruiny miasta Gaza.

"Nasza praca w Strefie Gazy jest świadectwem naszego niezachwianego zaangażowania w zdrowie i dobrobyt społeczności, nawet w najtrudniejszych warunkach" - przekazał w oświadczeniu oddział Caritas w Jerozolimie.

