Tegoroczne wystąpienie szefa resortu obrony Węgier przed parlamentarną komisją stało się okazją do ataku na opozycję, ale też politykę prowadzoną przez Unię Europejską w kontekście Ukrainy.- Czołowi politycy UE próbują obejść amerykańskie intencje pokojowe i podważyć ten proces. Realizują strategię wojenną - uznał Kristóf Szalay-Bobrovniczky, cytowany przez dziennik "Népszava".

Według gazety minister mówił o UE i Ukrainie wyłącznie negatywnie. Na pochwały mogły natomiast liczyć Stany Zjednoczone oraz Rosja. - System polityczny w Rosji cieszy się silnym poparciem, czego nie można powiedzieć o Ukrainie - ocenił Szalay-Bobrovniczky.

Węgierski minister: Militarnie Ukraina już przegrała tę wojnę

W ocenie polityka z obozu Viktora Orbana liderzy państw Unii Europejskiej zmierzają do podtrzymywania wojny w Ukrainie, mimo że jej wynik został już przesądzony na niekorzyść Kijowa. "Według ministra siły ukraińskie są obsadzone w 40 procentach, podczas gdy siły rosyjskie w 70 procentach" - podała gazeta.

- Pod względem militarnym Ukraina już przegrała tę wojnę - powiedział Szalay-Bobrovniczky, odnosząc się także do afery korupcyjnej w Ukrainie. Dymisja Andrija Jermaka - byłego już szefa biura prezydenta Wołodymyra Zełenskiego - to według szefa węgierskiego resortu obrony przykład stosowania podwójnych standardów przez UE. - Nie słyszymy krytyki ze strony Unii - podsumował.

Minister raportował o węgierskim lotnictwie nad Bałtykiem. O Rosji nie wspomniał

Ponadto media zwracają uwagę, że węgierski polityk, zdając sprawozdanie z działań resortu, unikał przedstawiania Rosji jako wrogiej siły.

Szalay-Bobrovniczky raportował misję węgierskiego lotnictwa w państwa bałtyckich, gdzie dochodziło naruszeń przestrzeni powietrznej, jednak nie wyjaśnił, że naruszeń dokonywało lotnictwo rosyjskie. "Minister nie wspomniał, przez kogo państwa bałtyckie czuły się zagrożone, ani jakie siły zewnętrzne naruszyły te stany" - podkreślił dziennik "Népszava".

