Ostrzeżenia dla mieszkańców większości województw, dotyczące silnego zamglenia we wtorek i środę, zostały wydane pierwotnie około południa, jednak po godz. 15.00 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) zaktualizował ich treść. Powodem jest powiększenie się obszaru, dla którego wydano alert pierwszego stopnia.

Zamglenie i marznący deszcz. Prognoza IMGW

- Przed nami typowo jesienny tydzień. Sporo chmur, gęste mgły, mżawka i deszcz. Miejscami możliwe będą też marznące opady, które mogą zrobić z dróg prawdziwe lodowisko. W nocy mgły osadzające szadź. Najprzyjemniej: tradycyjnie w górach - przekazała w prognozie pogody na nadchodzący tydzień rzecznik prasowa IMGW, synoptyk Agnieszka Prasek.

Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność będzie miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Synoptycy zaznaczają, że zamglenie może powodować lokalne osadzanie się szadzi, powodującej śliskość asfaltów i chodników. W takich warunkach opony tracą część swoich właściwości i mogą nie zapewnić prawidłowej przyczepności.

Ostrzeżenie przed gęstą mgłą. Gdzie wystąpią utrudnienia?

Alert pierwszego stopnia w związku z ryzykiem wystąpienia gęstej mgły będzie obowiązywał wstępnie do godz. 10 w środę. Ostrzeżenie dotyczy miejscowości w pasie od Pomorza do Małopolski oraz w północno-wschodnich i zachodnich województwach, m.in. w Szczecinie, Zielonej Górze, Katowicach, Krakowie, Zamościu, Warszawie, Łodzi, Olsztynie, Gdańsku i Suwałkach.

Poza mgłą w nocy lokalnie mogą wystąpić mżące opady deszczu. Widoczność na najbardziej zamglonych terenach wyniesienie do 100 metrów. Temperatura minimalna od -2 st. C do 2 st. C., a na południu -4 st. C. Wiatr słaby, natomiast nad morzem umiarkowany.

