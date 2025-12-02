Wołodymyr Zełenski poinformował w serwisie X o zakończeniu briefingu z zespołem, który negocjował na Florydzie plan pokojowy. Dokument ten Amerykanie przedstawią we wtorek po południu w Moskwie.

"Pracowano na dokumencie genewskim, który został udoskonalony" - potwierdził Zełenski.

ZOBACZ: Sądny dzień dla Ukrainy. Amerykańska delegacja w drodze do Moskwy

Rozmowy na Florydzie skupiały się między innymi na mechanizmach zapobiegania naruszeniom ewentualnego zawieszenia ognia.

"Z udziałem przedstawicieli służb wywiadowczych odbyła się dyskusja ze stroną amerykańską na temat wykonalności różnych działań na linii frontu oraz wyzwań związanych z zapewnieniem ochrony przed uderzeniami rosyjskimi i zapobieganiem naruszeniom porozumień w przypadku zawieszenia broni" - przekazał prezydent Ukrainy.

WIDEO: Były ambasador USA w Polsce Dan Fried o negocjacjach w Moskwie

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Zełenski: Rosjanie wykorzystują dyplomację jako przykrywkę do osłabiania sankcji

Zełenski zapewnił, że na równi ze stroną amerykańską traktowani są przywódcy państw europejskich, zwłaszcza że działania Rosji mają w jego w ocenie wpłynąć właśnie na politykę Unii Europejskiej.

ZOBACZ: Rozmowy pokojowe. Zełenski wskazał "najtrudniejszą kwestię"

"Ukraiński wywiad będzie dostarczał partnerom wszelkich dostępnych informacji dotyczących prawdziwych intencji Rosji i jej prób wykorzystania zaangażowania dyplomatycznego jako przykrywki do osłabienia sankcji i zablokowania ważnych wspólnych decyzji europejskich" - poinformował Zełenski.

"Widzimy, że Rosjanie rozpoczęli już nowe kampanie dezinformacyjne w ramach przygotowań do nadchodzących spotkań ze stroną amerykańską" - dodał prezydent Ukrainy.

Zełenski zapewnił, że Ukraina jest całkowicie zaangażowana w działania na rzecz pokoju, czego jego zdaniem nie można powiedzieć o Moskwie. "To jest właśnie ten poziom zaangażowania, który trzeba wymusić na stronie rosyjskiej, a zadanie to możemy zrealizować tylko wspólnie z naszymi partnerami" - przekazał Zełenski.

Rozmowy amerykańsko-rosyjskie w Moskwie. Pieskow wyjawił, kto weźmie udział

Przed godziną 12 nowe informacje o rozmowach pomiędzy delegacją amerykańską i Rosjanami przekazał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Rozmowy rozpoczną się o godzinie o 15 czasu polskiego, a stronę amerykańską będzie reprezentować wyłącznie dwóch negocjatorów.

ZOBACZ: Witkoff miał udzielać Rosjanom rad. Kreml odpowiada na medialne doniesienia

"Spotkanie rosyjsko-amerykańskie rozpocznie się po godzinie 17 czasu moskiewskiego. Putin przyjmie na Kremlu pana Witkoffa - głównego amerykańskiego negocjatora w sprawach ukraińskich, którzy tu przybędzie. Razem z nim przybędzie Kushner" - przekazał Pieskow.

Wcześniej doniesienia, że Witkoffowi towarzyszyć będzie zięć Donalda Trumpa Jared Kushner, potwierdził Biały Dom.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni