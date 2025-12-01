Rozmowy pokojowe. Zełenski wskazał "najtrudniejszą kwestię"

Podczas poniedziałkowego spotkania z Emmanuelem Macronem ukraiński prezydent wezwał europejskie kraje do potępienia działań Federacji Rosyjskiej na froncie. Zełenski przyznał, że Rosja poczyniła tam pewne postępy, ale w październiku poniosła w walce znaczne straty, co może zwiastować wyczerpanie wojsk Putina trwającą już niemal cztery lata wojną.

Zdaniem Zełenskiego konieczne jest dalsze wywieranie presji na Moskwę. Jego opinię podziela również prezydent Francji - Emmanuel Macron powiedział, że mimo prowadzenia negocjacji pokojowych, Rosja nadal niszczy ukraińskie miasta i zabija niewinnych ludzi.

Prezydent Francji podkreślił też, że Rosja od początku rozmów pokojowych nie dała żadnego sygnału, jaki mógłby sugerować, że planuje w najbliższym czasie zakończyć wojnę w Ukrainie.

Spotkanie Zełenski-Macron. Europa wspiera negocjacje pokojowe

Zełenski i Macron dyskutowali w poniedziałek o możliwym rozwiązaniu konfliktu zbrojnego w Ukrainie m.in. ze specjalnym wysłannikiem USA Steve'em Witkoffem, a także z Rustemem Umierowem, kierującym delegacją ukraińską na rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi. Pałac Elizejski poinformował, że w rozmowach uczestniczyli również inni europejscy sojusznicy Wołodymyra Zełenskiego m.in. z Niemiec, Wielkiej Brytanii czy Polski.

Francuski prezydent zaznaczył, że do osiągnięcia trwałego i sprawiedliwego pokoju, przy stole negocjacyjnym potrzebni są przedstawiciele strony ukraińskiej, rosyjskiej i europejskiej.

- Jesteśmy we wstępnej fazie - mówił Macron m.in. o wdrożeniu dalszych sankcji na Rosję.

Zełenski o bilansie wojny z Rosją. Wskazał kluczowe punkty

Ukraiński przywódca apelował z Pałacu Elizejskiego, by Rosja nie została potraktowana pobłażliwie za inwazję na Ukrainę z lutego 2022 roku.

- Musimy zadbać o to, by sama Rosja nie dostrzegła niczego, co mogłaby z tej wojny wynieść jako sukces - mówił Wołodymyr Zełenski. Polityk przyznał, że w ostatnim czasie wojsko Władimira Putina zintensyfikowało ataki z użyciem dronów i rakiet, by zniszczyć wolę walki w ukraińskim narodzie.

- To poważna presja, nie tylko psychologiczna, ale i fizyczna presja na naszym narodzie, żeby zwyczajnie złamać Ukraińców - dodał.

Po zakończeniu serii spotkań Zełenski potwierdził we wpisie w mediach społecznościowych, że rozmowy z władzami Francji i "europejskimi przyjaciółmi" Ukrainy były owocne. Podziękował również swoim sojusznikom za pomoc w procesie negocjacji z Władimirem Putinem.

"Bardzo dobrze omówiliśmy teraz kluczowe priorytety z naszymi przyjaciółmi europejskimi. Format rzeczywiście jest pożyteczny - znaczna część Europy jest razem i to bardzo pomaga Europie w bronieniu wspólnych interesów. Ukraina, Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Polska, Włochy, Dania, Norwegia, Holandia, Finlandia, Komisja i Rada Europejska, sekretarz generalny NATO. Omówiliśmy treść rozmów delegacji ukraińskiej ze stroną amerykańską na Florydzie" - pisał prezydent Ukrainy.

Zełenski, który w oświadczeniu prasowym przyznał, że kwestie terytorialne są największym wyzwaniem w obliczu pokoju na Wschodzie, zaznaczył, że "wojnę trzeba zakończyć godnie".

We had a very productive discussion on key priorities with our European friends. The format is truly useful — a significant part of Europe together — and it greatly helps Europe defend our shared interests. Ukraine, France, the United Kingdom, Germany, Poland, Italy, Denmark,… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 1, 2025

