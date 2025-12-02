Jak podała agencja Reutera, powołując się na relację reportera rosyjskiego Kommersant, zakończyły się rozmowy na Kremlu. Dziennikarze zostali zaproszeni na konferencję prasową z doradcą Putina Jurijem Uszakowem, który również uczestniczył w dyskusji.

- Rozmowa między Władimirem Putinem a Steve'em Witkoffem była użyteczna, konstruktywna i znacząca - powiedział Uszakow, cytowany przez agencję IFX. - Omówiliśmy kilka opcji planu osiedlenia Ukrainy - dodał.

Negocjacje Rosji i USA. Konferencja po rozmowach

Według Uszakowa Putin poprosił o przekazanie Trumpowi "wielu ważnych sygnałów politycznych". - Uzgodniliśmy z naszymi amerykańskimi kolegami, że nie ujawnimy treści prowadzonych negocjacji. Rozmowa była poufna - podkreślił.

Amerykańska delegacja ma wrócić do Stanów Zjednoczonych i zdać raport Donaldowi Trumpowi, po czym skontaktować się ponownie z Kremlem. - Nie jesteśmy bliżej rozwiązania kryzysu w Ukrainie, a przed nami wiele pracy - powiedział Uszakow.

- Kompromis w kwestii terytorialnej jeszcze nie zapadł, ale strona amerykańska przekazała swoje propozycje - poinformował. Wskazał przy tym, że omówione zostały perspektywy współpracy gospodarczej między Rosją i Stanami Zjednoczonymi.

Państwowa agencja informacyjna RIA poinformowała, że wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff po spotkaniu udał się do amerykańskiej ambasady w Moskwie. Jak przekazał Kiriłł Dmitrijew, przedstawiciel Władimira Putina, rozmowy "były produktywne".

Spotkanie na Kremlu. Putin rozmawiał z wysłannikiem Trumpa

Negocjacje na Kremlu z udziałem amerykańskiej delegacji rozpoczęto o godzinie 17:46 czasu polskiego, ponad dwie godziny później niż zapowiadał sekretarz prasowy rosyjskiego przywódcy Dmitrij Pieskow.

Jak wynika z nagrań udostępnionych w mediach społecznościowych, rozmowa przy owalnym stole rozpoczęła się od wymiany uprzejmości między rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem a wysłannikiem USA Steve'em Witkoffem. Putin miał zachwalać rozwój stolicy, a Witkoff przyznał, że tuż przed spotkaniem udało mu się przespacerować po mieście. Dalsze dyskusje odbyły się już bez kamer.

Ze strony rosyjskiej w spotkaniu uczestniczyli również doradca prezydenta Jurij Uszakow i specjalny przedstawiciel prezydenta ds. inwestycji i współpracy gospodarczej z zagranicą Kiriłł Dmitrijew. Natomiast stronę amerykańską oprócz Witkoffa reprezentował także zięć prezydenta USA Donalda Trumpa - Jared Kushner.

