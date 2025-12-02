Koniec negocjacji na Kremlu. "Omówiliśmy kilka opcji planu osiedlenia Ukrainy"
Po niemal pięciu godzinach zakończyły się rozmowy na Kremlu dotyczące planu pokojowego, który ma powstrzymać działania wojenne w Ukrainie. Przy stole negocjacyjnym zasiedli między innymi rosyjski przywódca Władimir Putin i amerykański wysłannik Steve Witkoff. Jak cytowała agencja Reutera, doradca rosyjskiego prezydenta Jurij Uszakow oświadczył, że omówiono "kilka opcji planu osiedlenia Ukrainy".
Jak podała agencja Reutera, powołując się na relację reportera rosyjskiego Kommersant, zakończyły się rozmowy na Kremlu. Dziennikarze zostali zaproszeni na konferencję prasową z doradcą Putina Jurijem Uszakowem, który również uczestniczył w dyskusji.
- Rozmowa między Władimirem Putinem a Steve'em Witkoffem była użyteczna, konstruktywna i znacząca - powiedział Uszakow, cytowany przez agencję IFX. - Omówiliśmy kilka opcji planu osiedlenia Ukrainy - dodał.
Negocjacje Rosji i USA. Konferencja po rozmowach
Według Uszakowa Putin poprosił o przekazanie Trumpowi "wielu ważnych sygnałów politycznych". - Uzgodniliśmy z naszymi amerykańskimi kolegami, że nie ujawnimy treści prowadzonych negocjacji. Rozmowa była poufna - podkreślił.
Amerykańska delegacja ma wrócić do Stanów Zjednoczonych i zdać raport Donaldowi Trumpowi, po czym skontaktować się ponownie z Kremlem. - Nie jesteśmy bliżej rozwiązania kryzysu w Ukrainie, a przed nami wiele pracy - powiedział Uszakow.
- Kompromis w kwestii terytorialnej jeszcze nie zapadł, ale strona amerykańska przekazała swoje propozycje - poinformował. Wskazał przy tym, że omówione zostały perspektywy współpracy gospodarczej między Rosją i Stanami Zjednoczonymi.
ZOBACZ: Donald Trump zapowiada uderzenia w Wenezueli. "Zaczniemy działać"
Państwowa agencja informacyjna RIA poinformowała, że wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff po spotkaniu udał się do amerykańskiej ambasady w Moskwie. Jak przekazał Kiriłł Dmitrijew, przedstawiciel Władimira Putina, rozmowy "były produktywne".
Spotkanie na Kremlu. Putin rozmawiał z wysłannikiem Trumpa
Negocjacje na Kremlu z udziałem amerykańskiej delegacji rozpoczęto o godzinie 17:46 czasu polskiego, ponad dwie godziny później niż zapowiadał sekretarz prasowy rosyjskiego przywódcy Dmitrij Pieskow.
Jak wynika z nagrań udostępnionych w mediach społecznościowych, rozmowa przy owalnym stole rozpoczęła się od wymiany uprzejmości między rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem a wysłannikiem USA Steve'em Witkoffem. Putin miał zachwalać rozwój stolicy, a Witkoff przyznał, że tuż przed spotkaniem udało mu się przespacerować po mieście. Dalsze dyskusje odbyły się już bez kamer.
ZOBACZ: Zarzucają mu stworzenie siatki dywersyjnej w Polsce. Nowe ustalenia mediów
Ze strony rosyjskiej w spotkaniu uczestniczyli również doradca prezydenta Jurij Uszakow i specjalny przedstawiciel prezydenta ds. inwestycji i współpracy gospodarczej z zagranicą Kiriłł Dmitrijew. Natomiast stronę amerykańską oprócz Witkoffa reprezentował także zięć prezydenta USA Donalda Trumpa - Jared Kushner.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej