Jak informują amerykańskie media, podczas posiedzenia gabinetu, Donald Trump zapowiedział, że już w najbliższym czasie rozpoczną się wojskowe ataki na cele znajdujące się na terytorium Wenezueli. Jak przekonuje, ma być kontynuacja działań skierowanych przeciwko handlarzom narkotyków.

- Zaczniemy przeprowadzać te ataki również na lądzie - stwierdził, dodając, że - wiemy, gdzie oni mieszkają. Wiemy, gdzie mieszkają ci źli i wkrótce zaczniemy to robić.

Amerykański prezydent od tygodni rozważa przeprowadzenie ataku w Wenezueli, co oznaczałoby dużą eskalację kampanii skupionej wyłącznie na atakowaniu łodzi, które według urzędników przewożą nielegalne substancje do USA.

Jego dzisiejsze komentarze przypominają te, które wygłosił w czwartek, kiedy podczas Święta Dziękczynienia powiedział żołnierzom, że działania na rzecz ataków na lądzie rozpoczną się "wkrótce".

Administracja znalazła się ostatnio pod intensywną obserwacją w związku ze swoim postępowaniem w ofensywie, w tym ujawnieniem, że przeprowadzono drugi atak na łódź po tym, jak pierwszy atak nie zabił wszystkich osób na pokładzie.

Donald Trump we wtorek bronił jednak tych działań i argumentował, że kampania jest konieczna, by powstrzymać przemyt nielegalnych substancji do USA, dodając, że "znacznie łatwiej" będzie uderzać w cele lądowe. Odmówił także wykluczenia atakowania osób w krajach innych niż Wenezuela, jeśli administracja uzna, że odbywa się przemyt narkotyków do Stanów Zjednoczonych.

- Każdy, kto to robi i sprzedaje to do naszego kraju, może być narażony na atak - powiedział Trump dziennikarzom podczas posiedzenia rządu w Białym Domu.

Wkrótce więcej informacji...

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni