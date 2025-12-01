"Dziś około godziny 16:00 na skrzyżowaniu ulicy Żeromskiego i Zagłoby w Ostrowcu Świętokrzyskim doszło do zdarzenia drogowego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem osobowym uderzył w karetkę pogotowia, która przejeżdżała przez skrzyżowanie na sygnałach" - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim.

- Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 59-letni mężczyzna kierujący osobowym volvo uderzył w karetkę pogotowia, która przejeżdżała przez skrzyżowanie na sygnałach - poinformowała w rozmowie z Interią komisarz Ewelina Wrzesień z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Wypadek karetki na sygnale w świętokrzyskiem. Cztery osoby ranne

Śledczy ustalili, że zarówno kierowca samochodu osobowego, jak i ratownik kierujący karetką w momencie wypadku byli trzeźwi.

W chwili zderzenia pojazdów w ambulansie znajdowało się trzech ratowników medycznych. W wypadku ucierpiała również 62-letnia pasażerka volvo. Wszyscy zostali przetransportowani do szpitala na badania. Służby nie ujawniły jednak informacji o ich stanie zdrowia.

ZOBACZ: Tragiczny wypadek w Świętokrzyskiem. Zginęły dwie osoby

Ostrowieccy policjanci nadal zabezpieczają miejsce wypadku i prowadzą czynności wyjaśniające, dzięki którym poznamy dokładną przyczynę i okoliczności zdarzenia. Funkcjonariusze apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze ze względu na coraz bardziej niesprzyjające podróży warunki atmosferyczne.

Czarna seria na polskich drogach. Karetka wjechała w drzewo, dwie osoby nie żyją

To nie pierwszy wypadek z udziałem karetki pogotowia tej jesieni. Zaledwie w czwartkowy poranek w miejscowości Ludwikowo (woj. wielkopolskie) na drodze wojewódzkiej numer 251 łączącej Wągrowiec z Damasławkiem ambulans uderzył w drzewo.

Mimo szybkiej akcji służb ratowniczych, w wypadku zginął 67-letni kierowca karetki. Wieczorem tego samego dnia w szpitalu zmarła również 93-letnia pacjentka, którą ratownicy przewozili w pojeździe.

Ranne zostały jeszcze trzy osoby. Policja i prokuratura wyjaśniają obecnie przyczyny tragicznego zdarzenia.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni