Tragiczny wypadek w Świętokrzyskiem. Zginęły dwie osoby

Dwaj mężczyźni w wieku 35 i 29 lat zginęli w wypadku, do którego doszło w sobotę na drodze wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Kolonia (woj. świętokrzyskie). Ze wstępnych ustaleń wynika, że pierwszy z nich z niewyjaśnionych przyczyn stracił kontrolę nad pojazdem.

Do wypadku doszło w sobotę po południu na drodze wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Kolonia w powiecie kieleckim. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe.

 

– Ze wstępnych ustaleń wynika, że 35-letni kierowca opla, który jechał od Bodzentyna w kierunku Suchedniowa, z niewyjaśnionych na tę chwilę przyczyn stracił panowanie nad autem - przekazała podkom. Małgorzata Perkowska-Kiepas z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

- Samochód najpierw uderzył w barierę, a następnie zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z jadącym z naprzeciwka pojazdem marki Volvo – powiedziała rzeczniczka policji

 

Policjantka dodała, że w skutek zdarzenia śmierć na miejscu ponieśli kierowca opla i 29-letni pasażer tego pojazdu. 45-letni kierowca volvo i pasażerka tego samochodu zostali odwiezieni do szpitala.

 

Trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Policja przygotowała objazdy dla kierowców. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać do godz. 18:00.

 

ps / PAP
