Grupa Polsat-Interia liderem internetu w 2025 roku

Grupa Polsat-Interia w listopadzie umocniła pozycję lidera. Dzięki zaufaniu 20,3 mln internautów (RU) wyprzedziła m.in. Grupę RAS Polska (19,4 mln RU) i Grupę Wirtualna Polska (18,9 mln RU).



Grupa Polsat-Interia zwiększyła w 2025 roku przewagę nad konkurencją. Według badania Mediapanel wydawca portalu Interia i serwisów Polsatnews.pl i Polsatsport.pl w okresie luty-listopad osiągał zasięg średnio o ponad 300 tys. RU większy niż drugi wydawca w rankingu. Rekordowa przewaga Grupy Polsat-Interia (891 tys. RU) została odnotowana w październiku 2025 roku.

Grupa Polsat-Interia zwycięża w internecie m.in. dzięki bogatemu portfolio serwisów tematycznych, które są numerem jeden wśród użytkowników. Pomponik.pl zdominował kategorię "Plotki, życie gwiazd" w 2025 roku. W listopadzie dzięki zaufaniu 4,5 mln internautów (RU) wygrał 11. miesiąc z rzędu. Wyprzedził m.in. serwisy Plejada.pl (4,3 mln RU), Pudelek.pl (3,9 mln RU) i Fakt.pl (3,2 mln RU).

ZOBACZ: Potężny zastrzyk gotówki dla Polski. Bruksela wysłała kolejne środki z KPO

Polsat-Interia liderem rynku w 2025 roku

Rok 2025 należy także do serwisów Deccoria.pl i Zielona Interia. Od początku roku triumfowały one kolejno - 10 i 11 razy. W listopadzie Deccoria.pl zaangażowała 3,2 mln realnych użytkowników (RU), a Zielona Interia - 2 mln RU. Oba serwisy zakończyły listopad na pozycji lidera wśród użytkowników swoich kategorii tematycznych.



Grupa Polsat-Interia to zdecydowany lider wśród wydawców serwisów pogodowych. Wydawca wygrał dziewięć miesięcy w 2025 roku, w tym w listopadzie, kiedy prognozy Interia Pogoda i Twoja Pogoda przyciągnęły łącznie 7,6 mln internautów (RU).

Grupa Polsat-Interia to zdecydowany numer jeden wśród pasjonatów nauki i technologii. Od początku roku jej serwisy m.in. Interia Geekweek, Zielona Interia i Antyweb.pl 10-krotnie generowały największy zasięg w kategorii. W listopadzie odwiedziło je łącznie 5 mln internautów (RU), co zapewniło im najwyższe miejsce na podium. Interia Geekweek to także od trzech miesięcy numer jeden wśród serwisów w kategorii "Nauka i Technologia".

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Dyskusja o dymisji w biurze Zełenskiego. "Jeśli Ukraina padnie, to będzie z nami źle" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mko / polsatnews.pl