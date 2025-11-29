W rejonie Lymanu, w obwodzie donieckim, rosyjskich żołnierzy zauważa się bez hełmów ochronnych i kamizelek kuloodpornych. Wskazuje to na lekceważenie przez rosyjskie dowództwo życia swoich żołnierzy - napisali dziennikarze "The Telegraph".

- Hełmy nosili żołnierze w czterech z dwudziestu jednostek. To znaczy, że nie są to odosobnione przypadki - powiedział Ihor Komok, dowódca 2. batalionu 66. brygady zmechanizowanej Sił Zbrojnych Ukrainy, cytowany przez Unian.

Zdaniem eksperta jest to "stosunkowo nowy trend", którego w zeszłym roku nie zaobserwowano. Dmytro Zhmailo, dyrektor wykonawczy Ukraińskiego Centrum Bezpieczeństwa i Współpracy, stwierdził natomiast, że obecnie taki widok jest dość powszechny, a przyczyną tego stanu są braki w wyposażeniu rosyjskiego wojska.

Rosjanie wysyłani na front bez hełmów. "Osoby słabsze i ranne"

Nieuzbrojeni żołnierze wysyłani są m.in. na pole bitwy w celu dostarczania zaopatrzenia i amunicji. Przedostają się tam pieszo, wobec czego ich towarzysze nazywają ich "wielbłądami". "W większości przypadków takie 'wielbłądy' są szybko wykrywane przez drony i pozbawiane życia" - podała Unian.

- Musimy ich niszczyć, bo w przeciwnym razie mogą zginąć nasi ludzie - tłumaczył Komorok. Według Zhmailo rosyjskie dowództwo do takich misji wyznacza osoby słabsze i ranne, ponieważ nie wnoszą znacznej wartości do wojska.

Komok dodał, że rosyjskie oddziały "wielbłądów", które próbowały przemieścić się obok kontrolowanego przez niego oddziału, prawdopodobnie nie wiedziały, że narażają się na konfrontację. - Najprawdopodobniej rosyjskie wojska nawet nie podejrzewają, że zbliżają się do pozycji ukraińskich wojsk. Dowództwo rosyjskie przekonuje żołnierzy, że przed nimi nie ma ukraińskich oddziałów, tylko sojusznicy - powiedział.

Według niego nieuzbrojeni rosyjscy żołnierze mają także rozkaz zbierania pozostawionej amunicji lub tej, którą posiadał przy sobie martwy żołnierz. - Ten sprzęt jest przekazywany do następnej grupy szturmowej, która staje się nowym mięsem armatnim. (...) Dowództwo rosyjskie po prostu oszczędza zasoby - dodał.

Statystyki zgonów wśród rosyjskich żołnierzy

Dzięki współpracy reporterów BBC i Mediazony - uznawanej w Rosji za agencję obcego wywiadu - udało się ustalić nazwiska 152 tys. rosyjskich żołnierzy, którzy zginęli od 2022 roku. Około 48 tys. z nich to ochotnicy.

Raport wskazał również, że większość poległych pochodziła ze wsi i małych miast, gdzie zarobki mogły być niewystarczające, podczas gdy wojsko oferowało kilkakrotnie wyższe wynagrodzenia.

