Zełenski zapowiada zmiany w ukraińskiej obronie. "Nadszedł czas"

Denys Szmyhal do lipca piastował stanowisko premiera Ukrainy, a po rekonstrukcji rządu objął tekę szefa resortu obrony w rządzie Juliji Swyrydenko. Raport przekazany prezydentowi Zełenskiemu to efekt analiz nowego cywilnego zwierzchnika ukraińskich sił zbrojnych.

Prezydent Zełenski przekazał, że raport przedstawia kilka zasadniczych punktów, które mają się stać podstawą do zmian w ukraińskiej obronie. "Uzgodniliśmy, że Denys przygotuje szczegółowe propozycje dotyczące tych zmian i przedstawi je Radzie Ministrów Ukrainy do zatwierdzenia" - przekazał Zełenski.

Uwagi Szmyhala okazały się w ocenie prezydenta na tyle istotne, że po przyjęciu przez rząd, mają stać się bazą dla nowelizacji ukraińskiej doktryny wojennej.

Linia Dronów. Ukraina przeznaczy 8 mld hrywien na budowę "strefy śmierci"

Szczegóły zmian nie są znane, jednak Zełenski podkreślił we wpisie znaczenie dronów.

"Ważne jest, aby rząd i Ministerstwo Obrony Ukrainy w pełni zapewniły niezbędne finansowanie - w szczególności na zakup dronów dla brygad bojowych - oraz aby sfinansowano kolejną miesięczną transzę subwencji dla brygad bojowych w wysokości 4,3 mld hrywien" - napisał Zełenski.

"Dodatkowe 8 mld hrywien przeznaczymy również na finansowanie Linii Dronów" - dodał prezydent Ukrainy.

Linia Dronów to inicjatywa zainaugurowana przez prezydenta w marcu. Jej celem jest "zbudowanie najbardziej efektywnych systemów bezzałogowych i przeskalowanie ich doświadczenia bojowego na całe siły zbrojne".

"Projekt zakłada utworzenie sieci wyspecjalizowanych jednostek, które zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt, niezbędne zasoby i specjalistów. Do udziału w projekcie zachęca się zarówno członków służb, jak i cywilnych specjalistów" - przekazał ukraiński MON.

Linia Dronów ma także komponent, który może być przez Ukraińców wykorzystany po wstrzymaniu ognia do zabezpieczenia przed kolejnymi napadami.

"Obejmuje stworzenie 10-15-kilometrowej 'strefy śmierci', zapewniającej wsparcie powietrzne i osłonę dla piechoty, co uniemożliwi przeciwnikowi posuwanie się naprzód bez ponoszenia strat" – informował ówczesny minister obrony, a dziś nowy szef ukraińskiej delegacji do Waszyngtonu Rustem Umerow.

