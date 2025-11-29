73-latka odnalazła się w stawie. "Wyciągnęli ją na brzeg"

O zaginięciu 73-latki policje poinformowała córka. "Z przekazanych przez zgłaszającą informacji wynikało, że jej matka wyszła z domu i nie może nawiązać z nią żadnego kontaktu" - przekazała policja w Lubaczowie.

"Dodatkowo, z uwagi na stan jej zdrowia, istniało ryzyko, że kobieta może znajdować się w stanie zagrożenia życia. Policjanci natychmiast rozpoczęli jej poszukiwania" - przekazała policja.

Zaginiona 73-latka odnaleziona w stawie. Trafiła do szpitala

Po rozpoczęciu poszukiwań policja otrzymała zgłoszenie o osobie leżącej w stawie we wsi Nowy Lubliniec, ok. 15 km na północ od Lubaczowa. Funkcjonariusze udali się na miejsce i potwierdzili, że w stawie znajduje się poszukiwana kobieta.

"Funkcjonariusze natychmiast wyciągnęli ją na brzeg, udzielili jej pierwszej pomocy i wezwali służby ratunkowe" - przekazała policja. Odnaleziona kobieta została przewieziona do szpitala.

