73-latka odnalazła się w stawie. "Wyciągnęli ją na brzeg"
Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie poinformowała, że zakończono poszukiwania zaginionej 73-latki. Kobieta została odnaleziona w stawie we wsi Nowy Lubliniec pod Tomaszem Lubelskim. Policjanci udzielili jej natychmiastowej pomocy i wezwali służby ratunkowe.
- Policję o zaginięciu 73-latki powiadomiła córka, która straciła z nią kontakt
- Zachodziło ryzyko podejrzenie, że z powodu stanu zdrowia kobieta może znajdować się w zagrożeniu życia
- Poszukiwana 73-latka została odnaleziona przez policjantów w stawie we wsi Nowy Lubliniec
- Po wyciągnięciu z wody i udzieleniu pierwszej pomocy, zaginiona trafiła do szpitala.
O zaginięciu 73-latki policje poinformowała córka. "Z przekazanych przez zgłaszającą informacji wynikało, że jej matka wyszła z domu i nie może nawiązać z nią żadnego kontaktu" - przekazała policja w Lubaczowie.
"Dodatkowo, z uwagi na stan jej zdrowia, istniało ryzyko, że kobieta może znajdować się w stanie zagrożenia życia. Policjanci natychmiast rozpoczęli jej poszukiwania" - przekazała policja.
Zaginiona 73-latka odnaleziona w stawie. Trafiła do szpitala
Po rozpoczęciu poszukiwań policja otrzymała zgłoszenie o osobie leżącej w stawie we wsi Nowy Lubliniec, ok. 15 km na północ od Lubaczowa. Funkcjonariusze udali się na miejsce i potwierdzili, że w stawie znajduje się poszukiwana kobieta.
"Funkcjonariusze natychmiast wyciągnęli ją na brzeg, udzielili jej pierwszej pomocy i wezwali służby ratunkowe" - przekazała policja. Odnaleziona kobieta została przewieziona do szpitala.
