16-latek gnał na rowerze autostradą. Wyprzedził zszokowanych policjantów

Świat Paweł Sekmistrz / mjo / polsatnews.pl

Policjanci nie mogli uwierzyć własnym oczom, gdy jadąc autostradą, zostali wyprzedzeni przez pochodzącego z Marsylii 16-latka na rowerze. Wkrótce okazało się, że jednoślad został zmodyfikowany, by móc osiągać ponadprzeciętną prędkość. Rowerzysta został zatrzymany, a jego "piorun" skonfiskowany.

Dwóch policjantów w mundurach stoi tyłem do widza, patrząc w kierunku zatrzymanego roweru elektrycznego, który został pokazany w ramce na środku obrazka.
Facebook/Police Nationale/YouTube/franceinfo
Policjanci zatrzymali 16-latka jadącego autostradą na rowerze ponad 90 km/h

Do zadziwiającego zdarzenia doszło w sobotę na francuskiej autostradzie A50 Marsylii. Policyjny radiowóz przemierzał trasę w kierunku Tulonu, gdy nieoczekiwanie został wyprzedzony przez rower górski. W momencie, gdy doszło do manewru, auto służb poruszało się z prędkością 90 km/h.

 

Rower pozornie wyglądał na zdezelowany, jednak krył tajemnicę. Okazało się bowiem, że nie był napędzany siłą mięśni nóg 16-letniego rowerzysty, a silnikiem elektrycznym o mocy 5000 W.

Zdziwieni policjanci natychmiast ruszyli w pościg za nastolatkiem. Po zatrzymaniu go, dokładnie przyjrzeli się rowerowi. Nietrudno było im stwierdzić, że został on w znaczny sposób zmodyfikowany. 16-latek próbował przekonać funkcjonariuszy, że jego silnik ma moc 250 W, co jest dozwolonym limitem we Francji, jednak mundurowi nie dali mu wiary. 

 

ZOBACZ: 13-latek spowodował wypadek na hulajnodze. Sędzia nie miał litości

 

Zdaniem nastolatka, na autostradzie znalazł się w wyniku błędu nawigacji GPS. Chłopak nie posiadał jednak wymaganych uprawnień. Został zatrzymany, a jego pojazd przekazano do policyjnego depozytu. Po sprawdzeniu pamięci prędkościomierza odnotowano, że maszyna zdołała w przeszłości osiągnąć prędkość 121 km/h.

 

 

 

 

Teraz "rajdowiec" będzie musiał odpowiedzieć za ucieczkę przed policją, niedozwoloną jazdę autostradą, przekroczenie dozwolonej dla rowerów elektrycznych prędkości i brak kasku. Grozi mu rok pozbawienia wolności i grzywna w wysokości 30 tys. euro.

 

FRANCJAMARSYLIAPOLICJAROWER GÓRSKIŚWIAT

