Do zadziwiającego zdarzenia doszło w sobotę na francuskiej autostradzie A50 w Marsylii. Policyjny radiowóz przemierzał trasę w kierunku Tulonu, gdy nieoczekiwanie został wyprzedzony przez rower górski. W momencie, gdy doszło do manewru, auto służb poruszało się z prędkością 90 km/h.

Rower pozornie wyglądał na zdezelowany, jednak krył tajemnicę. Okazało się bowiem, że nie był napędzany siłą mięśni nóg 16-letniego rowerzysty, a silnikiem elektrycznym o mocy 5000 W.

16-letni rowerzysta wyprzedził policyjny radiowóz na autostradzie. Funkcjonariusze nie wierzyli w to, co widzą

Zdziwieni policjanci natychmiast ruszyli w pościg za nastolatkiem. Po zatrzymaniu go, dokładnie przyjrzeli się rowerowi. Nietrudno było im stwierdzić, że został on w znaczny sposób zmodyfikowany. 16-latek próbował przekonać funkcjonariuszy, że jego silnik ma moc 250 W, co jest dozwolonym limitem we Francji, jednak mundurowi nie dali mu wiary.

Zdaniem nastolatka, na autostradzie znalazł się w wyniku błędu nawigacji GPS. Chłopak nie posiadał jednak wymaganych uprawnień. Został zatrzymany, a jego pojazd przekazano do policyjnego depozytu. Po sprawdzeniu pamięci prędkościomierza odnotowano, że maszyna zdołała w przeszłości osiągnąć prędkość 121 km/h.

Teraz "rajdowiec" będzie musiał odpowiedzieć za ucieczkę przed policją, niedozwoloną jazdę autostradą, przekroczenie dozwolonej dla rowerów elektrycznych prędkości i brak kasku. Grozi mu rok pozbawienia wolności i grzywna w wysokości 30 tys. euro.

