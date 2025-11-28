Spotkanie Orban-Putin. Premier Węgier chce pomóc zakończyć wojnę

Władimir Putin spotkał się w piątek z Viktorem Orbanem. Przywódca Rosji powiedział, iż byłby zadowolony gdyby rozmowy pokojowe w sprawie wojny w Ukrainie były prowadzone na Węgrzech. Viktor Orban podkreślił, że jego kraj jest chętny w pomocy doprowadzenia konfliktu do końca.

Władimir Putin i Viktor Orban ściskają sobie dłonie, stojąc w eleganckim wnętrzu.
Władimir Putin i premier Węgier Viktor Orban podczas spotkania w Moskwie

Władimir Putin wyraził przekonanie, iż byłby zadowolony z wyboru Budapesztu jako miejsca rozmów pokojowych w sprawie Ukrainy. Rosyjski przywódca powiedział także, że stolica Węgier byłaby dobrym miejscem na rozmowy z Donaldem Trumpem.

 

Jak stwierdził, taką opcję miał zaproponować sam prezydent USA. - To była sugestia Donalda - stwierdził Władimir Putin. - Węgry są gotowe, by stać się platformą do dyskusji. Jesteśmy gotowi pomóc w pomyślnym zakończeniu tego procesu - zaznaczył szef węgierskiego rządu.

Spotkanie Orbana z Putinem. Czego dotyczą rozmowy?

O spotkaniu z Władimirem Putinem premier Węgier poinformował w piątek rano, chociaż media mówiły o wylocie do Moskwy już w środę.

 

Węgry pozostały w bliskich stosunkach z Kremlem mimo wojny w Ukrainie. Kraj ten nadal w dużej mierze polega na rosyjskiej energii, mimo że Unia Europejska stara się odchodzić od źródeł energii z Rosji. Orban utrzymywał także przyjazne stosunki z Putinem i krytykował zachodnie wsparcie Ukrainy.

 

Minister Spraw Zagranicznych Peter Szijjarto poinformował, że Węgry w tym roku importowały z Rosji 8,5 mln ton ropy naftowej oraz ponad siedem mld metrów sześciennych gazu.

 
