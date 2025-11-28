"Lecimy do Moskwy". Viktor Orban spotka się z Putinem

Pierwsze informacje o tym, iż Viktor Orban ma odwiedzić Władimira Putina pojawiły się w mediach w środę. Premier Węgier potwierdził te doniesienia w piątek rano. "Lecimy do Moskwy" - napisał w mediach społecznościowych.

Głównym tematem spotkania będą negocjacje w sprawie dostaw rosyjskiego gazu. - Jadę do Moskwy, by zapewnić dostawy energii na zimę i przyszły rok - powiedział Orban w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Zapytany, czy podczas spotkania zostanie poruszony temat trwającej wojny na Ukrainie odpowiedział, że "ciężko będzie tego tematu uniknąć".

Orban leci do Moskwy. Spotka się z Putinem

Węgry pozostały w bliskich stosunkach z Kremlem mimo wojny w Ukrainie. Kraj ten nadal w dużej mierze polega na rosyjskiej energii, mimo że Unia Europejska stara się odchodzić od źródeł energii z Rosji. Orban utrzymywał także przyjazne stosunki z Putinem i krytykował zachodnie wsparcie Ukrainy.

Stany Zjednoczone z kolei przyznały Węgrom zwolnienie z sankcji na korzystanie z rosyjskiego gazu i ropy. Kraje podpisały pakt porozumiewawczy w sprawie energii nuklearnej. Orban podkreślał także, że chciałby zorganizować szczyt pokojowy w Budapeszcie między Donaldem Trumpem a Putinem, jednak do takiego spotkania nie doszło.

Minister Spraw Zagranicznych Peter Szijjarto poinformował, że Węgry w tym roku importowały z Rosji 8,5 mln ton ropy naftowej oraz ponad siedem mld metrów sześciennych gazu.

