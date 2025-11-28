W mediach społecznościowych pojawiły się również zdjęcia z miejsca eksplozji po zdarzeniu. Można na nich zaobserwować fioletowe obłoki dymu w miejscu katastrofy.

Do eksplozji doszło w bazie, która jest jednocześnie poligonem rakietowym i jednym z czterech rosyjskich kosmodromów. Chodzi o obiekt w pobliżu miejscowości Jasnyj w obwodzie orenburskim.

Дуже схоже, що у РФ знову вибухнув "Сармат", який запустили з пускової бази "Ясное"



Що на це вказує - https://t.co/V7STSVIZ8B pic.twitter.com/lv0V1wD6tz — DEFENSE EXPRESS (@DEFENSEEXPRESS) November 28, 2025

Jak wskazuje ukraiński serwis wojskowy Defense Express, prawdopodobnie doszło do nieudanego startu międzykontynentalnej rakiety balistycznej RS-28 Sarmat, w której wykorzystuje się paliwo na bazie heptylu i amylu. "Sarmat" jest też nazywany Szatanem II. To nowy wariant rosyjskiego, superciężkiego, międzykontynentalnego pocisku balistycznego.

Eksplozja w Rosji. Czym jest RS-28 Sarmat?

Rakieta waży 200 ton i ma ponad 30 metrów długości. Putin w tym roku zapowiadał, że "Sarmat" jeszcze w tym roku będzie gotowy do testu, a w 2026 roku wejdzie do służby bojowej. Poprzedni test tej broni odbył się we wrześniu 2024 roku. Wówczas również doszło do eksplozji i uszkodzenia kosmodromu Plesieck.

ZOBACZ: Tragedia w rosyjskiej fabryce. Produkują tam broń do walki z Ukrainą

Defense Express zaznacza, że wykorzystywany w paliwie "Sarmata" heptyl ma wysoką toksyczność i właściwości mutagenne, jest niebezpieczny w wysokich stężeniach. Według serwisu po wypadkach z jego udziałem dekontaminacja terenu jest bardzo kosztowna. Jednak dodaje również, że według lokalnych, rosyjskich mediów, obecnie nie ma planów ewakuacji okolicznej ludności.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni