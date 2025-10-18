Tragedia w rosyjskiej fabryce. Produkują tam broń do walki z Ukrainą

Trzy kobiety zginęły, a pięć innych osób zostało poszkodowanych w eksplozji, do której doszło w fabryce w rosyjskiej Republice Baszkortostanu - poinformował tamtejszy prezydent Radij Chabirow. Przyczyny nie zostały podane do wiadomości publicznej. Wiadomo jednak, że miesiąc temu w regionie doszło do ataku ukraińskich dronów.


Google Maps/Telegram/ukraine_context
Wybuch w rosyjskiej fabryce
Według rosyjskich mediów, do wybuchu doszło w zakładach chemicznych Avangard, znajdujących się w Sterlitamaku. W fabryce produkowana jest broń i amunicja wykorzystywana przez rosyjską armię w wojnie w Ukrainie.

 

Prezydent Radij Chabirow wskazał w mediach społecznościowych, że eksplozja była "dość gwałtowna" i doprowadziła do zniszczenia jednego z budynków znajdujących się na terenie kompleksu.

Rosja. Eksplozja w fabryce materiałów wybuchowych, nie żyją trzy kobiety

Lokalna administracja twierdzi, że w wyniku wybuchu śmierć poniosły trzy kobiety. Pięć innych osób zostało rannych i wymagało hospitalizacji. Stan dwóch z nich określany jest jako ciężki. Nie podano, czy którakolwiek z ofiar lub poszkodowanych pracowała na terenie fabryki.

 

Nie wskazano również, co mogło być przyczyną zdarzenia. Chabirow poinformował, że okoliczności wybuchu badane są obecnie przez ekspertów. Zaznaczył też, że zakłady "wykonują ważną misję państwową" i potwierdził, że produkuje się w nich materiały wybuchowe.

 

ZOBACZ: Dopadli "rosyjskiego HIMARS-a". Tornado-S terroryzował południową Ukrainę

 

Choć brak dowodów na to, że wybuch w fabryce mógł być efektem działań osób trzecich, zaledwie miesiąc wcześniej w regionie doszło do akcji Sił Zbrojnych Ukrainy, które uderzyły w dużą lokalną rafinerię ropy naftowej.

 

 

Obiekt zaatakowany przez Ukrainców prowadzony jest przez rosyjskiego giganta Gazprom. "The Moscow Times" informował, że działanie było elementem "kampanii wymierzonej w rosyjskie dochody z energii wykorzystywane do finansowania wojska".

 

Paweł Sekmistrz / polsatnews.pl
