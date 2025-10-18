Według rosyjskich mediów, do wybuchu doszło w zakładach chemicznych Avangard, znajdujących się w Sterlitamaku. W fabryce produkowana jest broń i amunicja wykorzystywana przez rosyjską armię w wojnie w Ukrainie.

Prezydent Radij Chabirow wskazał w mediach społecznościowych, że eksplozja była "dość gwałtowna" i doprowadziła do zniszczenia jednego z budynków znajdujących się na terenie kompleksu.

Rosja. Eksplozja w fabryce materiałów wybuchowych, nie żyją trzy kobiety

Lokalna administracja twierdzi, że w wyniku wybuchu śmierć poniosły trzy kobiety. Pięć innych osób zostało rannych i wymagało hospitalizacji. Stan dwóch z nich określany jest jako ciężki. Nie podano, czy którakolwiek z ofiar lub poszkodowanych pracowała na terenie fabryki.

Nie wskazano również, co mogło być przyczyną zdarzenia. Chabirow poinformował, że okoliczności wybuchu badane są obecnie przez ekspertów. Zaznaczył też, że zakłady "wykonują ważną misję państwową" i potwierdził, że produkuje się w nich materiały wybuchowe.

ZOBACZ: Dopadli "rosyjskiego HIMARS-a". Tornado-S terroryzował południową Ukrainę

Choć brak dowodów na to, że wybuch w fabryce mógł być efektem działań osób trzecich, zaledwie miesiąc wcześniej w regionie doszło do akcji Sił Zbrojnych Ukrainy, które uderzyły w dużą lokalną rafinerię ropy naftowej.

A powerful explosion occurred at the Avangard missile factory in Russia.



One of the workshop buildings collapsed. Several Russian casualties and injuries are likely. pic.twitter.com/E3eRguDZNO — Vijesti (@Vijesti11111) October 17, 2025

Obiekt zaatakowany przez Ukrainców prowadzony jest przez rosyjskiego giganta Gazprom. "The Moscow Times" informował, że działanie było elementem "kampanii wymierzonej w rosyjskie dochody z energii wykorzystywane do finansowania wojska".

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni