Śmiertelny atak rekina. 20-latka zginęła na miejscu

Do tragedii doszło w czwartek przy plaży Kylies na terenie parku narodowego Crowdy Bay w Nowej Południowej Walii. To właśnie tam, wczesnym porankiem, morskiej kąpieli zażywali kobieta i mężczyzna - oboje w wieku ok. 20 lat - którzy stali się ofiarami ataku.

Lokalne władze nie ustaliły dotąd jaki gatunek rekina jest odpowiedzialny za zdarzenie, potwierdzono jednak, że para miała do czynienia z "dużym" osobnikiem.

Śmiertelny atak rekina w Australii. Kobieta nie żyje

Zaatakowana kobieta zginęła na miejscu. Towarzyszący jej mężczyzna zdołał wydostać się na brzeg, gdzie pomocy udzielił mu przypadkowy plażowicz, który założył mu na nogę prowizoryczną opaskę uciskową i powiadomił służby ratunkowe. - Odwaga niektórych świadków jest niesamowita w tej sytuacji - chwalił jego czyn w rozmowie z dziennikarzami komendant pogotowia Nowej Południowej Walii Josh Smyth.

Poszkodowany został przetransportowany w stanie krytycznym do szpitala w Newcastle. Jego obecna kondycja jest nieznana, jednak służby ratunkowe wskazują, że założenie opaski przez przechodnia mogło mu potencjalnie uratować życie.

Władze zadecydowały o tymczasowym zamknięciu zarówno plaży Kylies, jak i wszystkich okolicznych kąpielisk. Wstępnie restrykcje obowiązywać będą przez najbliższe 24 godziny. - To straszna tragedia i składamy najszczersze kondolencje rodzinom (...) Na razie proszę trzymać się z dala od wody na pobliskich plażach i postępować zgodnie ze wskazówkami ratowników - powiedział dyrektor generalny ratownictwa wodnego Nowej Południowej Walii, Steve Pearce.

Obszar jest obecnie monitorowany przez drony, których zadaniem jest alarmowanie w przypadku zauważenia rekinów.

Pięć śmiertelnych ataków rekina w Australii w 2025 r.

Czwartkowa tragedia to już piąty śmiertelny atak rekina w tym roku. Do poprzedniego doszło we wrześniu przy plaży Long Reef, również znajdującej się w Nowej Południowej Walii. Zginął wówczas doświadczony 57-letni australijski surfer, zaatakowany najprawdopodobniej przez żarłacza białego.

Łącznie w 2025 r. doszło w Australii do 12 potwierdzonych ataków. Przypisuje się je żarłaczom białym, żarłaczom byczym i żarłaczom tygrysim. Bieżący rok uznawany jest za jeden z najtragiczniejszych w ostatnich latach. W ubiegłym doszło do dziewięciu tego rodzaju zdarzeń, jednak żadne z nich nie skończyło się śmiercią.

Źródło: BBC

