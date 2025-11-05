To stworzenie budzi strach w oceanie. Nawet rekiny uciekają 

Najnowsze obserwacje u wybrzeża Ameryki, a dokładnie z Zatoki Kalifornijskiej, pokazują, że niektóre stada stosują wręcz taktyczne metody, by obracać białe rekiny i wygryzać z nich wątroby. To kolejny dowód na fascynującą kulturę łowiecką tych waleni.

Jak orki mogą unieszkodliwić rekina?

Badacze zarejestrowali przypadki, gdy kilka dorosłych orek w sposób skoordynowany podpływa do młodego rekina, przewraca go na grzbiet i "przytrzymuje" w tej pozycji. Rekiny w takiej sytuacji wykazują bowiem tzw. toniczny bezruch, czyli stan, w którym tracą reakcję obronną.

Orki bez wahania wykorzystują ten mechanizm, by dostać się do bogatej w tłuszcz wątroby rekina. Co ciekawe, konsumują tylko ten przysmak, pozostawiając resztę ciała na pastwę innych stworzeń. Obserwowane polowania przypisuje się niewielkiej, lecz wysoce wyspecjalizowanej grupie orek (tzw. stado Moctezumy) w Zatoce Kalifornijskiej.

Orki wykazują duże zróżnicowanie między poszczególnymi grupami. W różnych częściach świata można zaobserwować odrębne zwyczaje łowieckie oraz ekotypy - jedne polują głównie na foki, inne na ryby, a jeszcze inne potrafią atakować nawet wieloryby.

Podgrupa z rejonu Kalifornii opracowała sposoby, pozwalające skutecznie polować na rekiny i płaszczki. Sezonowe pojawianie się młodych rekinów może ułatwiać polowania, ponieważ młode osobniki są mniej doświadczone, w więc bardziej narażone na atak.

Ekosystem w równowadze czy w chaosie?

Ataki orek zaczynają w widoczny sposób wpływać na zachowanie rekinów białych. Dorosłe osobniki opuszczają miejsca gromadzenia się i żerowania, co w dłuższej perspektywie czasu może zaburzyć lokalne łańcuchy troficzne (pokarmowe - red.).

Uciekające rekiny nie wracają przez kilka miesięcy, co może wpływać na lokalną równowagę ekologiczną. Ponieważ wątroba rekina to wyjątkowo pożywne źródło energii, stanowi dla orek wartościowy kąsek, zwłaszcza gdy trzeba karmić młode.

Co dalej?

Naukowcy na łamach "Frontiers in Marine Science" podkreślają, że potrzebne są dalsze obserwacje, żeby ustalić, jak często i na jak dużą skalę orki polują na białe rekiny w tym regionie.

Zrozumienie tych zachowań pomoże wskazać siedliska orek i opracować strategie ochronne, które uwzględnią zarówno populację waleni, jak i rekinów.

