13-latek spowodował wypadek na hulajnodze. Sędzia nie miał litości

Policja skierowała sprawę 13-latka do Sądu Rodzinnego i Nieletnich po tym, jak wspomniany doprowadził do wypadku drogowego. Jak dowiadujemy się z komunikatu Komendy Powiatowej Policji w Słupcy, chłopiec poruszał się wzdłuż jednokierunkowej ulicy, jadąc na hulajnodze elektrycznej w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy.

Na oznakowanym przejściu dla pieszych nie ustąpił pierwszeństwa mężczyźnie, który chciał przejść na drugą stronę ulicy. Zderzył się z nim, co spowodowało u pieszego "poważne obrażenia ciała".

Potrącił pieszego na hulajnodze elektrycznej. Sąd wydał wyrok dla 13-latka

Policja zgromadziła dokumentację dotyczącą zdarzenia i przekazała ją do sądu, by ten zdecydował o losie sprawcy wypadku. Sędzia orzekł, że 13-latek "umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym" i zdecydował, że będzie musiał ponieść za swój czyn konsekwencje.

Wobec nieletniego zastosowano środek wychowawczy w postaci zakazu prowadzenia hulajnóg elektrycznych. W komunikacie policyjnym nie poinformowano o terminie ważności kary.

"Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i dużej wyobraźni podczas poruszania się hulajnogami. Najczęściej poruszają się nimi nastolatkowie, dlatego dużą rola rodziców jest uświadomienie swoich pociech na temat zagrożeń wynikających z jazdy hulajnogą" - czytamy w policyjnym apelu.

