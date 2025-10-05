Władimir Putin oficjalnie poparł Viktora Orbana w przyszłorocznych wyborach na Węgrzech. Zdaniem jednego z ekspertów, to pierwsza tak wyraźna ingerencja Rosji w politykę wewnętrzną Węgier. Zoltan Biro twierdzi, że wspólny front Orbana i Putina może zagrozić demokratycznemu głosowaniu.

Prezydent Rosji Władimir Putin podczas tegorocznego spotkania Międzynarodowego Klubu Dyskusyjnego "Wałdaj" w Soczi stwierdził, że '"narodowo zorientowane siły polityczne zyskują coraz większą popularność w Europie".

Rosyjski przywódca podkreślił, że choć nie jest na bieżąco z węgierską polityką wewnętrzną, "większość Węgrów chce pozostać Węgrami i dlatego będzie popierać Orbana" w przyszłorocznych wyborach prezydenckich.

Wspólny front Orbana i Putina. "Bardzo korzystne"

W rozmowie z dziennikiem "Nepszava" węgierski historyk Zoltan Biro wyjaśnił, że słowa wsparcia Putina pod adresem Orbana są oznaką "zbliżonych wartości obu polityków". Zdaniem eksperta, zwycięstwo Orbana w wyborach ucieszyłoby rosyjskiego przywódcę.

- Bardzo korzystne dla Putina jest posiadanie polityków takich jak Orban, który nieustannie próbuje dzielić Unię Europejską i opóźniać sankcje wobec Rosji. Wartości Putina i Orbana wydają się generalnie bardzo zbliżone. Prezydent Rosji uznał, że nadszedł czas, aby jasno dać do zrozumienia, jak bardzo byłby zadowolony, gdyby węgierski premier utrzymał władzę - ocenił Biro.

ZOBACZ: Orban ostrzega przed wojną. "Do naszych domów będą zwożone trumny"

Historyk przyznał, że nie zna wcześniejszego przykładu, kiedy Putin tak bezpośrednio wypowiadałby się na temat węgierskiej sceny politycznej.

- Orban lubi mówić o nieingerowaniu w wewnętrzne sprawy Węgier, ale tym razem nic nie wskazuje na to, by rząd chciał w jakikolwiek sposób zareagować - stwierdził ekspert.

Biro zaznaczył jednak, że Orban niekoniecznie jest z takiego poparcia zadowolony, ponieważ opozycja może "zasadnie wykorzystywać ten temat" w okresie kampanii wyborczej.

Putin wpłynie na w wybory na Węgrzech? Ekspert ocenia

Rozmówca "Nepszavy" ostrzegł, że oprócz publicznych oświadczeń Putin może wykorzystać również inne środki, aby włączyć się do kampanii po stronie Fideszu Viktora Orbana.

- Rosja ma bogate doświadczenie w walce w przestrzeni cyfrowej. Przypomnijmy próby interwencji, które miały miejsce podczas wyborów prezydenckich w USA w 2016 roku i w kilku krajach Europy Zachodniej. Rosjanie próbują rozpowszechniać informacje i dezinformację, które mogłyby wpłynąć na część węgierskiego społeczeństwa - przyznał Biro.

ZOBACZ: Iskrzy między Kijowem a Budapesztem. "Ukraina nie jest niepodległym krajem"

Wybory parlamentarne na Węgrzech mają się planowo odbyć w kwietniu 2026 roku. Największa opozycyjna partia w kraju - TISZA - cieszy się przewagą nad rządzącym Fideszem w większości przedwyborczych sondaży.

