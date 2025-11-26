Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w środę około godz. 16:00. W podwarszawskim Radzyminie, przy ulicy Rycerskiej, podczas prac budowlanych w stacji uzdatniania wody zawaliło się około 50 m kw. szalunku, czyli tymczasowej konstrukcji podtrzymującej beton.

Na trzy osoby spadł również kawałek nadproża w tym nowo powstającym budynku. Zostały one ranne. - Były przytomne, przetransportowano je do szpitala - przekazał polsatnews.pl kpt. Jan Sobków, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.

Radzymin. Wypadek na budowie, trzy osoby poszkodowane

Jak dodał mundurowy, na miejsce zadysponowano cztery zastępy strażaków. Zjawili się ponadto policjanci oraz ratownicy medyczni.

Na razie nie wiadomo, z jakich względów doszło do zawalenia się budowanego obiektu. Rzecznik PSP dodał, iż działania strażaków na miejscu zostały już zakończone.

W sieci pojawiły się informacje, że w Radzyminie zawaleniu miała ulec hala. Kpt. Jan Sobków powiedział jednak w rozmowie z polsatnews.pl, że jest to dopiero powstający budynek.

wka / polsatnews.pl