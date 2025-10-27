Wypadek w Kujawsko-Pomorskiem, auto stanęło w płomieniach. Dwie osoby zginęły

W rozmowie z polsatnews.pl st. kpt. Bartosz Walkowiak, rzecznik prasowy PSP w Nakle nad Notecią poinformował, że służby otrzymały informację o zdarzeniu w poniedziałek po godz. 14.

Wypadek w Lubaszczu. Nie żyją dwie osoby

Na drodze krajowej nr 10 w miejscowości Lubaszcz doszło do zderzenia dwóch pojazdów - auta dostawczego i samochodu osobowego.

W wyniku wypadku auto osobowe stanęło w płomieniach. Podróżowały nim dwie osoby. - Zginęły na miejscu - przekazał st. kpt. Bartosz Walkowiak. Ciała ofiar uległy spaleniu, ich tożsamość jest ustalana.

W zdarzeniu ranny został również kierowca auta dostawczego. - Strażacy udzielili mu pomocy przedmedycznej, następnie został przetransportowany do szpitala - poinformował strażak.

Wypadek w Lubaszczu. DK 10 w woj. kujawsko-pomorskim zablokowana

Na miejscu pracowało sześć zastępów PSP oraz OSP. Droga przez kilka najbliższych godzin będzie zablokowana.

Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia szczegółowe okoliczności zdarzenia.

