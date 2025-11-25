- Polska i wschodnia flanka NATO nie będą ofiarami ewentualnego porozumienia pokojowego kończącego wojnę na Ukrainie - zapewnił wiceszef MON Paweł Zalewski, który przebywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych. Dodał, że po stronie amerykańskiej nie ma takiego sposobu myślenia.

Zalewski, który w Waszyngtonie odbył rozmowę z wiceszefem Pentagonu Elbridge’em Colbym, został zapytany po spotkaniu, czy nie obawia się, że w porozumieniu pokojowym kończącym wojnę na Ukrainie nie zostanie wynegocjowany zapis dotyczący redukcji sił sojuszniczych w Polsce.

"Polska nie będzie ofiarą". Wiceszef MON ws. porozumienia pokojowego

- Ja mogę odwoływać się wyłącznie do rozmowy, którą przeprowadziłem z twórcą strategii obronnej Stanów Zjednoczonych Elbridge’em Colbym. (...) W tej kwestii nie ma żadnej wątpliwości, że Polska i wschodnia flanka nie będą ofiarami tego porozumienia, że tutaj po stronie amerykańskiej nie ma takiego sposobu myślenia - podkreślił.

Wiceminister obrony narodowej pytany później o intencje Amerykanów, którzy w propozycji pokojowej zawarli punkt mówiący o stacjonowaniu europejskich myśliwców w Polsce, stwierdził, że "ponieważ ten punkt został wycofany, skwitowaliśmy, że bardzo dobrze".

ZOBACZ: "Wiele się zmienia". Wołodymyr Zełenski przekazał nowe informacje ws. amerykańskiego planu

- Już nie wchodziliśmy w genezę tego punktu. Ja nie wiem, kto ten punkt tam wprowadził, w związku z tym nie chcę tutaj dywagować. Dla mnie ważne jest to, że strona amerykańska rozumie, iż tego typu sformułowanie w takim dokumencie znaleźć się nie powinno - dodał.

Spotkanie Koalicji Chętnych. Sikorski: Żadnych decyzji o nas bez nas

Z kolei minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski poinformował w poniedziałek, że wziął udział w rozmowie Koalicji Chętnych. Jak dodał Radosław Sikorski, na spotkaniu reprezentował premiera Donalda Tuska.

"Na łączach ponad 40 liderów, w tym Emmanuel Macron, Marco Rubio, Keir Starmer, Giorgia Meloni, Mark Rutte, Ursula von der Leyen, Wołodymyr Zełenski i Mark Carney. Żadnych decyzji o nas bez nas" - dodał szef MSZ.

Jednym z zapisów 28-punktowowego planu pokojowego, który Donald Trump zaproponował Ukrainie, był punkt mówiący o tym, że europejskie myśliwce będą stacjonowały w Polsce. Dodatkowo w projekcie porozumienia znalazły się zapisy, iż Ukraina ma zobowiązać się do nieprzystępowania do NATO.

Kijów miałby ponadto ograniczyć liczebność wojska, a także oddać część terytoriów Rosji. Na temat tego proponowanego planu dyskutowali w Genewie w miniony weekend przedstawiciele Europy, Stanów Zjednoczonych i Ukrainy.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni