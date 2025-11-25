We wtorek w warszawskim Sądzie Okręgowym z wyłączeniem jawności odbyła się rozprawa oskarżonego o szpiegostwo Pawła Rubcowa. Mężczyzna, zatrzymany w 2022 r. przez ABW, został w ubiegłym roku przekazany Rosji w ramach wymiany więźniów. Po jej zakończeniu sędzia Anna Ptaszek przekazała, że oskarżony nie stawił się w sądzie i nie ma dowodu doręczenia mu wezwania. Dodała, że najprawdopodobniej przebywa on w Rosji.

Wyjaśniła, że ponieważ postawiono mu zarzut popełnienia zbrodni, zgodnie z polskimi przepisami, powinien stawić się przynajmniej na jedną rozprawę, wysłuchać aktu oskarżenia i wypowiedzieć się czy przyznaje się do zarzucanego mu czynu, czy chce złożyć wyjaśnienia i mieć możliwość ich złożenia.

- Prokurator zawnioskował o wyznaczenie nowego terminu rozprawy i podjęcie próby powiadomienia o nim oskarżonego. Sąd uwzględnił ten wniosek i wyznaczył nową rozprawę na 25 lutego - powiedziała sędzia Ptaszek.

Paweł Rubcow nie stawił się w sądzie. Jest oskarżany o szpiegostwo

Akt oskarżenia wobec pracującego dla rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU Rubcowa, który podawał się za dziennikarza hiszpańskiego o nazwisku Pablo Gonzalez, trafił w ubiegłym roku do Sądu Okręgowego w Przemyślu. Następnie - po decyzji Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie - do Sądu Okręgowego w Warszawie. Mężczyzna przebywał w areszcie od marca 2022 r. W ubiegłym roku został z niego zwolniony w ramach wymiany więźniów między krajami Zachodu a Rosją.

"Pablo G. Y. vel Pavel R. został oskarżony o to, iż od kwietnia 2016 r. do lutego 2022 r. w Przemyślu, Warszawie i w innych miejscach, biorąc udział w obcym wywiadzie (rosyjskim wywiadzie wojskowym), udzielał temu wywiadowi wiadomości, których przekazanie mogło wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również jako państwu członkowskiemu NATO" - informował w sierpniu ub.r. rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak.

Rzecznik PK podał też, że działalność Rubcowa polegała m.in. na zdobywaniu i przekazywaniu informacji, szerzeniu dezinformacji oraz prowadzeniu rozpoznania operacyjnego, a akt oskarżenia sformułował prokurator z Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Lublinie.

Sąd Okręgowy w Warszawie poinformował w marcu br., że zdecydował o zawieszeniu postępowania karnego, jednak po ponownym rozpoznaniu sprawy w lipcu postępowanie podjęto. Rubcow został zatrzymany przez ABW 28 lutego 2022 r. na granicy polsko-ukraińskiej, a od 2 marca 2022 r. do 31 lipca 2024 r. przebywał w areszcie. W ramach wymiany więźniów Rosji i krajów Zachodu, która odbyła się 1 sierpnia 2024 r. w Ankarze, został przekazany stronie rosyjskiej.

