Rosjanie szpiegują w pobliżu Wysp. Londyn odpowiada: Przygotowywane są operacje
- Moje przesłanie do Rosji i Putina jest takie: widzimy was, wiemy, co robicie, i jeśli Jantar ruszy na południe, będziemy gotowi - zapowiedział minister obrony Wielkiej Brytanii John Healey. Rosyjski okręt szpiegowski, którego załoga próbowała oślepić laserami załogi samolotów RAF, jest śledzony przez brytyjską marynarkę wojenną i lotnictwo. Do sprawy odniosła się rosyjska ambasada w Londynie.
Minister obrony Wielkiej Brytanii John Healey odniósł się w środę do incydentu z udziałem rosyjskiego okrętu szpiegowskiego Jantar, który wpłynął na brytyjskie wody terytorialne.
Healey przekazał, że jednostka "znajduje się obecnie na skraju wód terytorialnych Wielkiej Brytanii, na północ od Szkocji". - Wpływał (jednak) w głąb wód terytorialnych Zjednoczonego Królestwa już kilka tygodni temu - przypomniał.
Wielka Brytania. Próba oślepienia samolotów Poseidon. "Działania Rosji są bardzo niebezpieczne"
W trakcie obecnego wtargnięcia doszło do próby oślepiania laserami załóg Poseidon P-8, samolotów patrolowych, które śledziły rosyjską jednostkę.
W ocenie szefa brytyjskiego resortu obrony "działania Rosji są bardzo niebezpieczne". - Wszystko, co zakłóca lub naraża na niebezpieczeństwo pilotów dowodzących brytyjskimi samolotami wojskowymi, jest głęboko niebezpieczne - mówił cytowany przez BBC.
Rosyjski okręt Jantar wtargnął na wody terytorialne. Minister obrony ostrzega Putina
Healey oznajmił, że "okręt zaprojektowany jest w celu zbierania informacji wywiadowczych i mapowania (położenia) podmorskich kabli". Dodał, że Jantar jest przeznaczony do "prowadzenia nadzoru w czasie pokoju i sabotaży w konfliktach".
- Wysłaliśmy fregatę Royal Navy i samoloty RAF, aby monitorować i śledzić każdy ruch tego okrętu - zapewnił.
Skierował też "do Rosji i Putina przesłanie". - Widzimy was, wiemy, co robicie, i jeśli Jantar ruszy na południe, będziemy gotowi - zapowiedział. Przekonywał, że Wielka Brytania ma "przygotowane opcje militarne", jednocześnie powstrzymał się od podania szczegółów.
Tłumaczył, że Jantar został zauważony na brytyjskich wodach także w styczniu, a kolejne wtargnięcie jest "kolejnym przykładem rosnącej rosyjskiej agresji".
Reakcja Kremla. Ambasada w Londynie wydała komunikat
Agencja Reutera przekazała stanowisko rosyjskiej ambasady w Londynie. Kremlowska dyplomacja utrzymuje, że działania okrętu szpiegowskiego nie stanowią zagrożenia.
"Nasze działania nie mają wpływu na interesy Wielkiej Brytanii i nie mają na celu podważenia jej bezpieczeństwa" - podano w komunikacie.
