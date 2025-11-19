Minister obrony Wielkiej Brytanii John Healey odniósł się w środę do incydentu z udziałem rosyjskiego okrętu szpiegowskiego Jantar, który wpłynął na brytyjskie wody terytorialne.

Healey przekazał, że jednostka "znajduje się obecnie na skraju wód terytorialnych Wielkiej Brytanii, na północ od Szkocji". - Wpływał (jednak) w głąb wód terytorialnych Zjednoczonego Królestwa już kilka tygodni temu - przypomniał.

Wielka Brytania. Próba oślepienia samolotów Poseidon. "Działania Rosji są bardzo niebezpieczne"

W trakcie obecnego wtargnięcia doszło do próby oślepiania laserami załóg Poseidon P-8, samolotów patrolowych, które śledziły rosyjską jednostkę.

W ocenie szefa brytyjskiego resortu obrony "działania Rosji są bardzo niebezpieczne". - Wszystko, co zakłóca lub naraża na niebezpieczeństwo pilotów dowodzących brytyjskimi samolotami wojskowymi, jest głęboko niebezpieczne - mówił cytowany przez BBC.

Rosyjski okręt Jantar wtargnął na wody terytorialne. Minister obrony ostrzega Putina

Healey oznajmił, że "okręt zaprojektowany jest w celu zbierania informacji wywiadowczych i mapowania (położenia) podmorskich kabli". Dodał, że Jantar jest przeznaczony do "prowadzenia nadzoru w czasie pokoju i sabotaży w konfliktach".

- Wysłaliśmy fregatę Royal Navy i samoloty RAF, aby monitorować i śledzić każdy ruch tego okrętu - zapewnił.

Skierował też "do Rosji i Putina przesłanie". - Widzimy was, wiemy, co robicie, i jeśli Jantar ruszy na południe, będziemy gotowi - zapowiedział. Przekonywał, że Wielka Brytania ma "przygotowane opcje militarne", jednocześnie powstrzymał się od podania szczegółów.

Tłumaczył, że Jantar został zauważony na brytyjskich wodach także w styczniu, a kolejne wtargnięcie jest "kolejnym przykładem rosnącej rosyjskiej agresji".

Reakcja Kremla. Ambasada w Londynie wydała komunikat

Agencja Reutera przekazała stanowisko rosyjskiej ambasady w Londynie. Kremlowska dyplomacja utrzymuje, że działania okrętu szpiegowskiego nie stanowią zagrożenia.

"Nasze działania nie mają wpływu na interesy Wielkiej Brytanii i nie mają na celu podważenia jej bezpieczeństwa" - podano w komunikacie.

