"Osiągnięto porozumienie". Ukraina ogłasza sukces negocjacji ws. planu pokojowego

"Doceniamy produktywne i konstruktywne spotkania w Genewie między delegacjami ukraińską i amerykańską, a także nieustające wysiłki prezydenta Trumpa mające na celu zakończenie wojny" - rozpoczął swój wpis Rustem Umerow.

Jak wskazał, przedstawiciele obu państw doszli do porozumienia "w sprawie kluczowych warunków porozumienia wynegocjowanego w Genewie".

Porozumienie osiągnięte. Ukraiński minister obrony narodowej ogłasza

Ukraiński minister stwierdził, że obecnie Ukraina liczy na pomoc europejskich partnerów przy podejmowaniu dalszych kroków. Wyraził też nadzieję na zorganizowanie wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Waszyngtonie "w możliwie najszybszym terminie w listopadzie".

Umerow wskazał, że podczas rozmów prezydentów Ukrainy i USA zakończone miałyby być "ostatnie etapy" mające na celu ostateczne porozumienie z Donaldem Trumpem.

ZOBACZ: Donald Trump zmienia narrację w sprawie Ukrainy. Media podają przyczynę

Niecałą godzinę wcześniej przywódca Ukrainy, informując o kolejnych rosyjskich atakach, wskazał, że uzbrojenie dla obrońców zaatakowanego kraju i systemy obrony powietrznej są tak samo ważne, jak presja w postaci sankcji na agresora.

"Nie może być żadnych przerw w udzielaniu pomocy. Najważniejsze jest teraz, aby wszyscy partnerzy wspólnie dążyli do dyplomacji, poprzez wspólne wysiłki. Presja na Rosję musi przynieść rezultaty. Dziękujemy wszystkim, którzy stoją po stronie Ukrainy" - napisał w mediach społecznościowych.

W drodze do pokoju. Rozmowy w Genewie przyniosły "pewien postęp"

W miniony weekend w Genewie odbyły się spotkania sekretarza sił lądowych Dana Driscolla, sekretarza stanu Marco Rubio, wysłannika Donalda Trumpa Steve'a Witkoffa, zięcia prezydenta Jareda Kushnera oraz dyplomatów z Ukrainy i europejskich sojuszników. Rozmowy odbyły się na kilka dni po ogłoszeniu 28-punktowego planu pokojowego powstałego po październikowych rozmowach Witkoffa z przedstawicielem Kremla Kiriłłem Dmitriewem.

Politico informuje, że w wyniku spotkania w Szwajcarii, plan zawężony został do ok. 19 punktów. Najbardziej wrażliwe kwestie omówić mają bezpośrednio Zełenski i Trump. - Nie jesteśmy pewni, dokąd to wszystko doprowadzi, ale w Genewie nastąpił pewien postęp - powiedział w rozmowie z medium jeden z europejskich dyplomatów.

ZOBACZ: Zełenski nie przystanie na warunki Putina. "To niemożliwe"

We wtorek zorganizowane ma zostać wirtualne spotkanie koalicji chętnych. Podczas rozmów omówione mają zostać nowe rozwiązania dotyczące wsparcia dla Ukrainy. Omówione zostaną także weekendowe negocjacje.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni