Zełenski nie przystanie na warunki Putina. "To niemożliwe"

Wołodymyr Zełenski, który obecnie przebywa w USA, spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Jak donoszą media, ukraiński prezydent nie zgadza się na warunki Władimira Putina i nie chce odstępować terytoriów.

Prezydent Ukrainy powiedział, że oddanie Rosji terytorium będzie niemożliwe - przekazała w poniedziałek agencja Reutera, powołując się na stację Fox News.

USA. Wołodymyr Zełenski nie chce oddać terytoriów

Zełenski stwierdził, że jako prezydent nie ma upoważnienia do oddawania jakiegokolwiek terytorium kraju i że nie może handlować działkami ziemi państwowej, jakby były jego prywatną własnością.

Przywódca Ukrainy powiedział również, że gdyby Kijów wycofał wojska z silnie ufortyfikowanego wschodniego obwodu donieckiego, Ukraina zostałaby narażona na rosyjską ofensywę w głębi Ukrainy.

ZOBACZ: Zełenski przybył do Waszyngtonu. Twarde oświadczenie Trumpa ws. Krymu

Zełenski powiedział także, że rozmowy mające na celu zakończenie wojny powinny obrać się wokół obecnej linii frontu. Nie można rozmawiać o wycofaniu wojsk z części własnego, suwerennego terytorium, nad którym Rosja nie ma kontroli.

Ukraiński przywódca przebywa w USA, gdzie ma spotkać się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Według mediów w spotkaniu ma też uczestniczyć wiceprezydent J.D. Vance.

Na tydzień przed spotkaniem Donald Trump krytykował postawę Zełenskiego, sugerując, że po prostu nie chce on zakończenia wojny. - Trochę mnie zaniepokoiło, że Zełenski powiedział: "Cóż, muszę uzyskać działać zgodnie z konstytucją". To znaczy, ma zgodę na wojnę i zabijanie wszystkich, ale potrzebuje zgody na wymianę terytoriów - mówił w rozmowie z dziennikarzami 11 sierpnia.

Wołodymyr Zełenski z wizytą w USA

W poniedziałek Wołodymyr Zełenski będzie gościem w Białym Domu. Najpierw porozmawia z Donaldem Trumpem, a później z europejskimi przywódcami z tzw. koalicji chętnych.

Jak podaje Biały Dom, do rozmów dołączą: przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, sekretarz generalny NATO Mark Rutte, prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premierka Włoch Giorgia Meloni oraz prezydent Finlandii Alexander Stubb.

ZOBACZ: Karol Nawrocki odwiedzi Biały Dom. Prezydenccy ministrowie zdradzili szczegóły

Rozmowy mają dotyczyć negocjacji pokojowych z Rosją i gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

"To ważny dzień w Białym Domu. Nigdy wcześniej nie mieliśmy tu tylu europejskich liderów jednocześnie. To wielki zaszczyt dla Ameryki!!! Zobaczymy, jakie będą rezultaty???" - napisał Trump w swoim serwisie Truth Social.