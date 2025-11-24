Trójstopniowa rakieta suborbitalna została opracowana przez konsorcjum Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 w Łodzi oraz firmy Gamrat.

"Rakieta zrealizowała wszystkie założone cele, tj. poprawne rozdzielenie stopni, naprowadzenie na wyznaczony punkt w przestrzeni oraz lot po założonej trajektorii. Osiągnęła wysokość 65 km, wykonując bezpieczny i stabilny lot" - przekazał wiceminister Cezary Tomczyk, który opublikował nagranie ze startu rakiety.

Dziś na poligonie CSP w Ustce odbył się pomyślny start trójstopniowej rakiety suborbitalnej opracowanej przez konsorcjum Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 w Łodzi oraz Gamrat. Rakieta zrealizowała wszystkie założone cele, tj. poprawne… pic.twitter.com/Px0AzzVNo2 — Cezary Tomczyk (@CTomczyk) November 24, 2025

Polityk dodał, że w ramach testu przeprowadzono prawidłową weryfikację "wszystkich kluczowych technologii opracowanych w kraju".

Polskie rakiety. Powstają trzy projekty

Obecnie w Polsce powstają trzy projekty rakietowe. To rakieta Bursztyn, którego twórcą jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa, rakieta Perun, którego przygotowuje firma SpaceForest oraz wspomniana już trójstopniowa rakieta suborbitalna.

ZOBACZ: Premier zapowiada budowę Centrum Operacji Satelitarnych. "Decyzja zapadła dzisiaj"

- Rakiety mogą spełniać różne zadania, mają różne architektury. Rakieta konsorcjum WZL, WITU i ZPS GAMRAT jest oparta o trzy stopnie na silniki na stały materiał pędny, co ma zalety związane przede wszystkim z wykorzystaniem wojskowym - tłumaczył w rozmowie z Interią Michał Pakosz, kierownik Działu Technologii Rakietowych w Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytucie Lotnictwa.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni