Na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce odbył się pomyślny test polskiej, trójstopniowej rakiety suborbitalnej - przekazał Cezary Tomczyk. Wiceminister obrony zaznaczył, że rakieta zrealizowała wszystkie założone cele i wzniosła się na 65 kilometrów.

Trójstopniowa rakieta suborbitalna startuje, unosząc się w powietrze z płomieniem i smugą dymu.
Kadry nagrania ze startu polskiej, trójstopniowej rakiety suborbitalnej

Trójstopniowa rakieta suborbitalna została opracowana przez konsorcjum Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 w Łodzi oraz firmy Gamrat.

 

"Rakieta zrealizowała wszystkie założone cele, tj. poprawne rozdzielenie stopni, naprowadzenie na wyznaczony punkt w przestrzeni oraz lot po założonej trajektorii. Osiągnęła wysokość 65 km, wykonując bezpieczny i stabilny lot" - przekazał wiceminister Cezary Tomczyk, który opublikował nagranie ze startu rakiety.

 

 

Polityk dodał, że w ramach testu przeprowadzono prawidłową weryfikację "wszystkich kluczowych technologii opracowanych w kraju".

Polskie rakiety. Powstają trzy projekty

Obecnie w Polsce powstają trzy projekty rakietowe. To rakieta Bursztyn, którego twórcą jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa, rakieta Perun, którego przygotowuje firma SpaceForest oraz wspomniana już trójstopniowa rakieta suborbitalna.

 

- Rakiety mogą spełniać różne zadania, mają różne architektury. Rakieta konsorcjum WZL, WITU i ZPS GAMRAT jest oparta o trzy stopnie na silniki na stały materiał pędny, co ma zalety związane przede wszystkim z wykorzystaniem wojskowym - tłumaczył w rozmowie z Interią Michał Pakosz, kierownik Działu Technologii Rakietowych w Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytucie Lotnictwa.

 

