Premier przekazał, że decyzja zapadła dzisiaj po rozmowie na jednym z paneli podczas drugiego dnia konwencji Koalicji Obywatelskiej. Jak dodał, "nie wymagała ona wielogodzinnych narad" dzięki obecności ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego.

- Mamy genialnych ludzi, Polska staje się liderem regionu, mamy do dyspozycji środki, by takie centrum jak najszybciej powstało w Polsce. Dzisiaj zapadła decyzja - mówił.

- Mamy i prawo, i obowiązek powiedzieć wszystkim Polkom i Polakom, że możemy szybciej, możemy wyżej i możemy dalej - powiedział Donald Tusk na konferencji prasowej w towarzystwie m.in. prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego oraz Rafała Modrzewskiego, współzałożyciel firmy satelitarnej ICEYE.

Jak przekazał szef rządu, Centrum Operacji Satelitarnych będzie miejscem "synergetycznym dla tych wszystkich, którzy się zajmują i umieją wykorzystywać nasze możliwości satelitarne".

- Ekscytuje mnie ta wyprawa w polską przyszłość - powiedział na koniec swojej wypowiedzi premier.

Wkrótce więcej informacji.

