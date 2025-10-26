Premier zapowiada budowę Centrum Operacji Satelitarnych. "Decyzja zapadła dzisiaj"

Polska

Donald Tusk ogłosił decyzję o powstaniu Centrum Operacji Satelitarnych. - Mamy genialnych ludzi, Polska staje się liderem regionu, mamy do dyspozycji środki, by takie centrum jak najszybciej powstało w Polsce. Dzisiaj zapadła decyzja - powiedział.

Premier przekazał, że decyzja zapadła dzisiaj po rozmowie na jednym z paneli podczas drugiego dnia konwencji Koalicji Obywatelskiej. Jak dodał, "nie wymagała ona wielogodzinnych narad" dzięki obecności ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego.

 

- Mamy genialnych ludzi, Polska staje się liderem regionu, mamy do dyspozycji środki, by takie centrum jak najszybciej powstało w Polsce. Dzisiaj zapadła decyzja - mówił.

 

- Mamy i prawo, i obowiązek powiedzieć wszystkim Polkom i Polakom, że możemy szybciej, możemy wyżej i możemy dalej - powiedział Donald Tusk na konferencji prasowej w towarzystwie m.in. prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego oraz Rafała Modrzewskiego, współzałożyciel firmy satelitarnej ICEYE.

 

Jak przekazał szef rządu, Centrum Operacji Satelitarnych będzie miejscem "synergetycznym dla tych wszystkich, którzy się zajmują i umieją wykorzystywać nasze możliwości satelitarne".

 

- Ekscytuje mnie ta wyprawa w polską przyszłość - powiedział na koniec swojej wypowiedzi premier.

 

Monika Bortnowska / polsatnews.pl
CENTRUM OPERACJI SATELITARNYCHDONALD TUSKPOLSKAPOLSKA AGENCJA KOSMICZNASŁAWOSZ UZNAŃSKI-WIŚNIEWSKI

