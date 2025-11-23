Praca zajmuje znaczną część życia dorosłego człowieka, dlatego warunki, w jakich jest wykonywana, mają wpływ na organizm. Chroniczny stres powoduje wzrost aktywności układu współczulnego, podnosi ciśnienie tętnicze krwi i nasila procesy zapalne. Dlatego mobbing czy inne formy nękania mogą skrócić życie.

Konsekwencje toksycznej atmosfery dla psychiki

Jak informuje psycholog Stale Einarsen z University of Bergen w Norwegii, "mobbing to nękanie, obrażanie, wykluczanie społeczne lub negatywne wpływanie na czyjeś obowiązki zawodowe. Aby można było mówić o mobbingu, zjawisko to musi powtarzać się i występować regularnie przez pewien okres".

Jego skutkami są zaburzenia snu, lęk, depresja, a nawet objawy pourazowe, które często utrzymują się długo po ustaniu bezpośrednich zachowań agresywnych. Zaburzenia psychiczne same w sobie obniżają odporność i sprzyjają niezdrowym zachowaniom (sięganie po używki, brak aktywności, objadanie się), nasilając ryzyko somatyczne.

Toksyczna atmosfera a kondycja serca

Jak wynika z długofalowego badania prowadzonego przez naukowców z University of Illinois w Chicago - istnieje silne powiązanie między nękaniem w pracy a pogorszeniem zdrowia fizycznego, m.in. powodując wzrost ryzyka:

choroby wieńcowej

migren

artretyzmu/reumatyzmu

raka

zawału mięśnia sercowego

Z kolei z badania Whitehall II, prowadzone przez naukowców z University College London wykazały, że osoby mające ograniczoną decyzyjność i jednocześnie wysokie wymagania względem stanowiska, są najbardziej narażone na rozwój wad serca. Taka korelacja była szczególnie wyraźna u młodych osób.

Wynika z tego, że ofiary nękania są znacznie bardziej narażone na czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. U osób doświadczających mobbingu obserwuje się także częstsze występowanie otyłości brzusznej (wyższy wskaźnik talia-wzrost) oraz zaburzeń lękowych i depresyjnych. Ta psychofizyczna kombinacja czynników tworzy idealne podłoże dla rozwoju poważnych schorzeń kardiologicznych, sprawiając, że toksyczne środowisko pracy dosłownie obciąża serce.

Mechanizm rozwoju choroby sprowadza się do przewlekłego podwyższenia ciśnienia, aktywacji układu współczulnego, stanów zapalnych i zaburzenia hemostazy. Droga od stresu biurowego do gabinetu kardiologicznego bywa krótsza, niż się wydaje.

