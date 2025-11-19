Jak przekazał w środę Państwowy Instytut Zdrowia Publicznego (SZU), w bieżącym roku na terenie Czech odnotowano już 2597 przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu A, podczas gdy w ciągu całego 2024 roku wykryto 636 takich infekcji.

Dane wskazują, że żółtaczka rozprzestrzenia się we wszystkich grupach wiekowych, choć najczęściej chorują osoby w wieku od 30 do 45 lat oraz dzieci między piątym a dziewiątym rokiem życia.

Wirusowe zapalenie wątroby typu A. Czechy zmagają się z lawiną zakażeń

Zdecydowanie najwięcej przypadków, bo aż 1108, odnotowano w Pradze i w regionie Czech Środkowych - 418. Według danych opublikowanych przez SZU większość zakażonych trafiła do szpitala, choć w przypadku 322 osób nie było takiej możliwości, m.in. ze względu na brak wolnych łóżek.

Od początku roku w związku z wirusowym zapaleniem wątroby typu A w Czechach zmarło 29 osób. Wśród zarejestrowanych zgonów dominują mężczyźni, głównie z innymi problemami zdrowotnymi, takimi jak alkoholizm lub uzależnienie od narkotyków.

Specjaliści zwracają uwagę, że szczególnie w Pradze problem jest wyjątkowo poważny, bowiem od dłuższego czasu zakażenia przestały ograniczać się do osób pochodzących z grupy ryzyka, obejmującej osoby o niskich nawykach higienicznych.

Apel MSZ. Resort zaleca Polakom unikania podróży do Czech

W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaapelowało o unikanie podróży do Czech. Resort przypomniał, że podróżni, wybierający się do naszych południowych sąsiadów, powinni szczególnie dbać o higienę rąk i unikać spożywania posiłków z nieznanych źródeł.

Resort rekomenduje korzystanie ze sprawdzonych lokali oraz picie jedynie wody butelkowanej.

Eksperci podkreślają, że najskuteczniejszą formą ochrony przed wirusowym zapaleniem wątroby typu A są szczepienia. MSZ zapowiedziało aktualizowanie zaleceń dla podróżujących, jeśli sytuacja ulegnie zmianie.

