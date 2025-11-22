Jak przypomina Interia Biznes po wcześniejszych zapowiedziach o podwyżce opłaty mocowej i opłaty OZE, rząd opublikował projekt rozporządzenia podnoszącego kolejną daninę - opłatę kogeneracyjną. Oznacza to, że przyszłoroczne rachunki za prąd dla gospodarstw domowych będą wyraźnie wyższe.

Jak wskazuje portal zgodnie z projektem rozporządzenia ministra energii, od 2026 r. opłata kogeneracyjna ma wynieść 4,36 zł za MWh netto, podczas gdy obecnie obowiązuje stawka 3 zł/MWh. To niemal 50-procentowy wzrost.

Opłata ta finansuje wsparcie dla produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji, czyli jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z jednego paliwa, co pozwala ograniczać zużycie energii i redukować emisje gazów cieplarnianych. Rząd w OSR podkreśla, że system poprawia jakość powietrza i sprzyja efektywnemu gospodarowaniu paliwami.

Opłata mocowa także wyraźnie w górę

To jednak niejedyna podwyżka. Prezes URE ogłosiła już nowe stawki opłaty mocowej na 2026 r., które również istotnie wzrosną:

4,29 zł/mies. - zużycie poniżej 500 kWh (obecnie 2,86 zł)

- zużycie poniżej 500 kWh (obecnie 2,86 zł) 10,31 zł/mies. – 500–1200 kWh (obecnie 6,86 zł)

– 500–1200 kWh (obecnie 6,86 zł) 17,18 zł/mies. – 1200–2800 kWh (obecnie 11,44 zł)

– 1200–2800 kWh (obecnie 11,44 zł) 24,05 zł/mies. – powyżej 2800 kWh (obecnie 16,01 zł)

Dla gospodarstwa domowego zużywającego ok. 3 MWh rocznie, roczny koszt opłaty mocowej wzrośnie do 288,6 zł. Najmniej zużywające gospodarstwa (poniżej 500 kWh) zapłacą 51,48 zł rocznie.

Opłata mocowa finansuje rynek mocy, czyli system utrzymujący gotowość elektrowni rezerwowych do pracy w momentach zwiększonego zapotrzebowania na energię.

Ile zapłacimy za prąd w 2026? Przed nami podwyżka OZE

Od 1 stycznia 2026 r. wzrośnie również opłata OZE, która wspiera producentów energii odnawialnej. Jej stawka wzrośnie z 3,50 zł/MWh do 7,30 zł/MWh, a więc ponad dwukrotnie.

Dla gospodarstwa zużywającego 3 MWh rocznie oznacza to roczny koszt 21,9 zł, co przekłada się na ok. 1,83 zł miesięcznie.

- To, że pewien wzrost rachunków gospodarstw domowych za energię elektryczną w 2026 r. nastąpi, jest realne - choć wiele wskazuje na to, że nie będzie on drastyczny - mówi Interii Biznes Dominik Brodacki, szef działu energetycznego w Polityka Insight.

- Rząd też widzi ryzyko, że te ceny będą trochę wyższe. Ostatecznie wszystko zależy od decyzji prezesa URE, który na podstawie wniosków spółek - które już niebawem powinny przedłożyć je do regulatora - odmówi bądź zaakceptuje proponowane przez nie stawki taryfowe na podstawie tzw. kosztów uzasadnionych.

