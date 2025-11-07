W przyszłym roku za alkohol zapłacimy więcej. Jest decyzja Sejmu

Polska

Sejm uchwalił ustawę zwiększającą skalę podwyżek akcyzy na alkohol w latach 2026-27. Po zmianie przepisów w przyszłym roku stawka podatku alkoholowego wzrośnie o 15 proc., a w 2027 - o kolejne 10 proc. Jak podało Ministerstwo Finansów, po zwiększeniu cen alkoholi do budżetu państwa trafią niemal 2 miliardy złotych.

Zbliżenie na grupę butelek napojów, niektóre w niebieskim pojemniku z wodą. Widoczne są kolorowe płyny i etykiety na butelkach.
Pixabay
Sejm zdecydował ws. podwyżki akcyzy na alkohol

Za uchwaleniem ustawy dodatkowo opodatkowującej napoje alkoholowe zagłosowało 245 posłów. Przeciwnych temu rozwiązaniu było 198, a jeden wstrzymał się od głosu. O dalszych losach ustawy zdecyduje Senat.

Za alkohol zapłacimy więcej. Posłowie za podwyżką akcyzy

Nowe przepisy dot. skali podwyżek alkoholu wejdą w życie 1 stycznia 2026 roku. Dotychczasowy zapis ustawy zakładał zwiększenie akcyzy o 5 proc. w 2026 roku i kolejne 5 proc. w 2027. Uchwalona w piątek nowelizacja podnosi pierwotne wartości i zgodnie z wyliczeniami resortu finansów, zagwarantuje budżetowi państwa wpływy w wysokości ok. 1,96 mld zł

 

ZOBACZ: Dariusz Rosati o zarzutach wobec Ziobry. "Doczekaliśmy się"

 

Oprócz zwiększenia akcyzy na alkohol, Sejm zagłosował również za podniesieniem tzw. opłaty cukrowej. Zakłada ona m.in. zmianę wysokości opłaty stałej za zawartość cukrów lub słodzików w napoju – z 0,50 zł do 0,70 zł.

 

Droższe będą także popularne wśród młodzieży napoje energetyczne zawierające kofeinę lub taurynę. Dotychczasowa opłata 0,10 zł wzrośnie do złotówki. 

Nawrocki o podwyższeniu podatków. "Rząd i premier żyją igrzyskami"

Mimo że wejście w życie zmian w wysokości podatków planowane jest na początek przyszłego roku, o ich losie zdecyduje ostatecznie podpis prezydenta Karola Nawrockiego. Polityk wielokrotnie mówił jednak o tym, że jest przeciwnikiem ustaw podnoszących podatki. 

 

ZOBACZ: Prezydent Karol Nawrocki odpowiada Donaldowi Tuskowi. "Trzeba jeszcze umieć rządzić"

 

W piątek Nawrocki przedstawił szczegóły swojego autorskiego projektu "Tani prąd -33 proc", która ma obniżyć m.in. ceny opłat za energię. Prezydent w swoim wystąpieniu podkreślił, że jest przeciwny podwyższaniu podatków, skrytykował obecny rząd i stwierdził, że Polacy płacą zbyt wysokie rachunki.

 

- Kto jak nie prezydent ma się za nimi ująć. Polski rząd i premier żyją igrzyskami, a nie problemami Polek i Polaków - stwierdził.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Rzecznik rządu uderza w Ziobrę. "Boi się prawa i sprawiedliwości"
Maria Kosiarz / mjo / polsatnews.pl / PAP
Czytaj więcej
AKCYZAALKOHOLGŁOSOWANIEPARLAMENTPOLITYKAPOLSKASEJM

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 