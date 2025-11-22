Zderzenie lawety z ciężarówką na autostradzie. W akcji śmigłowiec LPR

Na autostradzie A2 doszło do poważnego wypadku. Laweta przewożąca dwa busy uderzyła w tył ciężarówki. Wskutek potężnego uderzenia szoferka lawety została całkowicie zmiażdżona, a jej kierowca trafił do szpitala śmigłowcem LPR.

Zmiażdżona szoferka lawety z dwoma busami na pokładzie po zderzeniu z tyłem białej ciężarówki na autostradzie.
Poważny wypadek na A2. Laweta zderzyła się z ciężarówką

Po godz. 8:00 w sobotę na autostradzie A2 w kierunku Warszawy doszło do poważnego wypadku. Między węzłami Wiskitki i Grodzisk Mazowiecki laweta przewożąca dwa busy uderzyła w tył ciężarówki.

 

Jak przekazała Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie, ze wstępnych ustaleń wynika, iż kierujący lawetą najechał na stojący samochód ciężarowy.

Autostrada A2. Laweta zderzyła się z ciężarówką

Siła uderzenia była spora - szoferka lawety została całkowicie zmiażdżona między ciężarówką a przewożonymi pojazdów. W wypadku został poszkodowany kierowca lawety. Został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

 

Na miejscu wypadku utworzył się gigantyczny korek. Jak poinformowała polsatnews.pl Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, droga jest już przejezdna.

 

