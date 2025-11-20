PKP rezygnuje z przesyłek konduktorskich. Chodzi o bezpieczeństwo

PKP Intercity zawiesi możliwość nadawania przesyłek konduktorskich w pociągach od soboty 22 listopada - poinformowało w czwartek biuro prasowe spółki. To efekt wprowadzonego przez premiera Donalda Tuska trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE. Szef rządu zdecydował się na taki krok po niedawnych aktach dywersji na kolei.

Nowoczesny pociąg PKP Intercity na peronie.
PKP Intercity
"W związku z decyzją Premiera Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2025 r., dotyczącej wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE, usługa przewozu przesyłek konduktorskich zostaje zawieszona od soboty 22 listopada do odwołania" - przekazało biuro prasowe spółki w komunikacie.

 

Decyzja o wprowadzeniu wyższego stopnia alarmowego zapadła po tym, jak dwóch Ukraińców współpracujących z rosyjskimi służbami w sobotę wysadziło fragment toru na trasie kolejowej Warszawa - Dorohusk w miejscowości Mika na Mazowszu (pow. garwoliński).

 

W innym miejscu, w niedzielę, niedaleko stacji kolejowej Gołąb na Lubelszczyźnie (pow. puławski), pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzenia około 60 metrów trakcji energetycznej.

PKP rezygnuje z przesyłek konduktorskich. Chodzi o bezpieczeństwo

Spółka wyjaśniła, że wprowadzenie stopnia CHARLIE wynika z konieczności zapewnienia podwyższonego poziomu bezpieczeństwa w następstwie aktów dywersji wymierzonych w infrastrukturę kolejową.

 

W komunikacie dodano, że w związku z zarządzeniem podmioty funkcjonujące w obszarze infrastruktury krytycznej mają obowiązek wdrożenia działań minimalizujących ryzyko "wystąpienia zagrożeń o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym".

 

Przesyłka konduktorska to możliwość przewozu paczek pociągami pasażerskimi, za których dostarczenie odpowiada kierownik pociągu. Przesyłki są odbierane i wydawane na stacji kolejowej podczas postoju pociągu, zazwyczaj w przedziale służbowym. Klienci cenią taką usługę za szybkość - dostarczenie może nastąpić nawet tego samego dnia.

 

PKP Intercity podkreśliło jednocześnie, że zawieszenie nie dotyczy usług realizowanych na podstawie umów na przewóz przesyłek zawierających leki ratujące życie, preparaty krwiopochodne, a także materiały biologiczne.

 

Wprowadzony od 19 listopada stopień alarmowy CHARLIE ma obowiązywać do 28 lutego 2026 r., do godz. 23.59.

Pociągi PKP przewiozły w zeszły roku przewiozły 48,5 mln pasażerów

PKP Intercity to największy międzyregionalny operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. Pociągi PKP Intercity przewiozły w ub.r. 78,5 mln pasażerów.

 

Firma oferuje podróże czterema kategoriami pociągów. Twoje Linie Kolejowe (TLK) i InterCity (IC) to połączenia ekonomiczne, zaś Express InterCity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express InterCity Premium (EIP) - połączenia ekspresowe.

 

Szacunki przewoźnika zakładają, że w tym roku zwiększy liczbę przewiezionych pasażerów do 88 mln, a w 2030 roku - do 110 mln.

 

Mateusz Balcerek / polsatnews.pl / PAP
ALARMCHARLIEDYWERSJAINTERCITYKOLEJPKPPOCIĄGIPOLSKAPRZESYŁKI KURIERSKIE

