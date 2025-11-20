"W związku z decyzją Premiera Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2025 r., dotyczącej wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE, usługa przewozu przesyłek konduktorskich zostaje zawieszona od soboty 22 listopada do odwołania" - przekazało biuro prasowe spółki w komunikacie.

Decyzja o wprowadzeniu wyższego stopnia alarmowego zapadła po tym, jak dwóch Ukraińców współpracujących z rosyjskimi służbami w sobotę wysadziło fragment toru na trasie kolejowej Warszawa - Dorohusk w miejscowości Mika na Mazowszu (pow. garwoliński).

W innym miejscu, w niedzielę, niedaleko stacji kolejowej Gołąb na Lubelszczyźnie (pow. puławski), pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzenia około 60 metrów trakcji energetycznej.

PKP rezygnuje z przesyłek konduktorskich. Chodzi o bezpieczeństwo

Spółka wyjaśniła, że wprowadzenie stopnia CHARLIE wynika z konieczności zapewnienia podwyższonego poziomu bezpieczeństwa w następstwie aktów dywersji wymierzonych w infrastrukturę kolejową.

W komunikacie dodano, że w związku z zarządzeniem podmioty funkcjonujące w obszarze infrastruktury krytycznej mają obowiązek wdrożenia działań minimalizujących ryzyko "wystąpienia zagrożeń o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym".

Przesyłka konduktorska to możliwość przewozu paczek pociągami pasażerskimi, za których dostarczenie odpowiada kierownik pociągu. Przesyłki są odbierane i wydawane na stacji kolejowej podczas postoju pociągu, zazwyczaj w przedziale służbowym. Klienci cenią taką usługę za szybkość - dostarczenie może nastąpić nawet tego samego dnia.

PKP Intercity podkreśliło jednocześnie, że zawieszenie nie dotyczy usług realizowanych na podstawie umów na przewóz przesyłek zawierających leki ratujące życie, preparaty krwiopochodne, a także materiały biologiczne.

Wprowadzony od 19 listopada stopień alarmowy CHARLIE ma obowiązywać do 28 lutego 2026 r., do godz. 23.59.

Pociągi PKP przewiozły w zeszły roku przewiozły 48,5 mln pasażerów

PKP Intercity to największy międzyregionalny operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. Pociągi PKP Intercity przewiozły w ub.r. 78,5 mln pasażerów.

Firma oferuje podróże czterema kategoriami pociągów. Twoje Linie Kolejowe (TLK) i InterCity (IC) to połączenia ekonomiczne, zaś Express InterCity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express InterCity Premium (EIP) - połączenia ekspresowe.

Szacunki przewoźnika zakładają, że w tym roku zwiększy liczbę przewiezionych pasażerów do 88 mln, a w 2030 roku - do 110 mln.

