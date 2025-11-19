Informację przekazało w komunikacie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. "Premier podpisał zarządzenie wprowadzające trzeci stopień alarmowy na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o." - przekazano.

Stopień alarmowy CHARLIE będzie obowiązywał od północy z wtorku na środę do 28 lutego 2026 roku, do godz. 23.59.

"Bezprecedensowe zdarzenie". Donald Tusk wprowadził trzeci stopień alarmowy

Decyzja Donalda Tuska zapadła po tym, jak dwóch Ukraińców - zwerbowanych do współpracy przez rosyjskie służby specjalne - wysadziło fragment toru na trasie kolejowej Warszawa-Dęblin w miejscowości Mika (pod. garwoliński na Mazowszu). Natomiast w innym miejscu, w niedzielę, niedaleko stacji kolejowej Gołąb na Lubelszczyźnie (pow. puławski), pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.

- Wszyscy chyba mamy świadomość, że doszło do zdarzenia bezprecedensowego. To jest być może najpoważniejsza dzisiaj z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego sytuacja od momentu wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Przekroczono pewną granicę - przekonywał we wtorek podczas przemówienia w Sejmie Donald Tusk.

Stopień alarmowy CHARLIE. Co to oznacza?

CHARLIE jest trzecim z czterech stopni określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Wprowadza się go w przypadku wystąpienia zdarzeń potwierdzających poważne zagrożenie destabilizacją bezpieczeństwa państwa.

Stopień alarmowy CHARLIE oznacza:

całodobowe dyżury we wskazanych urzędach administracji publicznej,

dyżury dla osób funkcyjnych,

kontrolę dostępności obiektów na wypadek ewakuacji,

wydanie broni i amunicji osobom wyznaczonym do wykonywania zadań ochronnych,

całodobowy nadzór nad miejscami nieobjętymi nadzorem.

Zasady postępowania po ogłoszeniu stopnia alarmowego CHARLIE

RCB poinformowało, że do zadań obywatela w związku z wprowadzeniem jakiegokolwiek stopnia alarmowego należy: zachowanie czujności, informowanie służb po zaobserwowaniu podejrzanych zdarzeń i stosowanie się do ich poleceń.

Obecnie w Polsce - z czterostopniowej skali ALFA, BRAVO, CHARLIE i DELTA - obowiązują także stopnie alarmowe BRAVO i BRAVO-CRP (dla cyberprzestrzeni) i takie same dla polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami kraju. Czas ich trwania został przewidziany do 30 listopada.

Stopnie alarmowe wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, premier po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i szefa ABW, a w przypadkach niecierpiących zwłoki – minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii szefa ABW, informując o tym niezwłocznie prezesa Rady Ministrów.

