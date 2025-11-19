Polska wprowadza stopień alarmowy CHARLIE. Obowiązki także dla obywateli

Premier Donald Tusk zdecydował o wprowadzeniu trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE na obszarach zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe i PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa. Obowiązywał będzie on do 28 lutego 2026 roku. W ramach tej decyzji nastąpi szereg zmian, zmierzających ku zwiększeniu bezpieczeństwa w Polsce.

Informację przekazało w komunikacie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. "Premier podpisał zarządzenie wprowadzające trzeci stopień alarmowy na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o." - przekazano.

 

Stopień alarmowy CHARLIE będzie obowiązywał od północy z wtorku na środę do 28 lutego 2026 roku, do godz. 23.59.

"Bezprecedensowe zdarzenie". Donald Tusk wprowadził trzeci stopień alarmowy

Decyzja Donalda Tuska zapadła po tym, jak dwóch Ukraińców - zwerbowanych do współpracy przez rosyjskie służby specjalne - wysadziło fragment toru na trasie kolejowej Warszawa-Dęblin w miejscowości Mika (pod. garwoliński na Mazowszu). Natomiast w innym miejscu, w niedzielę, niedaleko stacji kolejowej Gołąb na Lubelszczyźnie (pow. puławski), pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.

 

ZOBACZ: Donald Tusk: Ustalono osoby odpowiedzialne za akty dywersji

 

- Wszyscy chyba mamy świadomość, że doszło do zdarzenia bezprecedensowego. To jest być może najpoważniejsza dzisiaj z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego sytuacja od momentu wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Przekroczono pewną granicę - przekonywał we wtorek podczas przemówienia w Sejmie Donald Tusk.

Stopień alarmowy CHARLIE. Co to oznacza?

CHARLIE jest trzecim z czterech stopni określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Wprowadza się go w przypadku wystąpienia zdarzeń potwierdzających poważne zagrożenie destabilizacją bezpieczeństwa państwa.

 

Stopień alarmowy CHARLIE oznacza:

  • całodobowe dyżury we wskazanych urzędach administracji publicznej,
  • dyżury dla osób funkcyjnych,
  • kontrolę dostępności obiektów na wypadek ewakuacji,
  • wydanie broni i amunicji osobom wyznaczonym do wykonywania zadań ochronnych,
  • całodobowy nadzór nad miejscami nieobjętymi nadzorem.

Zasady postępowania po ogłoszeniu stopnia alarmowego CHARLIE

RCB poinformowało, że do zadań obywatela w związku z wprowadzeniem jakiegokolwiek stopnia alarmowego należy: zachowanie czujności, informowanie służb po zaobserwowaniu podejrzanych zdarzeń i stosowanie się do ich poleceń.

 

Obecnie w Polsce - z czterostopniowej skali ALFA, BRAVO, CHARLIE i DELTA - obowiązują także stopnie alarmowe BRAVO i BRAVO-CRP (dla cyberprzestrzeni) i takie same dla polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami kraju. Czas ich trwania został przewidziany do 30 listopada.

 

ZOBACZ: Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce, zamknięto dwa lotniska

 

Stopnie alarmowe wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, premier po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i szefa ABW, a w przypadkach niecierpiących zwłoki – minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii szefa ABW, informując o tym niezwłocznie prezesa Rady Ministrów.

 

