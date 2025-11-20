W czwartek wieczorem Pałac Prezydencki poinformował, że prezydent złożył podpis pod wnioskiem z kontrasygnatą premiera, który wyszedł z MSWiA i MON.

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz w momencie publikacji tego wpisu przez Leśkiewicza był w studiu programu "Gość Wydarzeń". Poproszony o komentarz podziękował prezydentowi.

W operacji "Horyzont" udział weźmie 10 tys. żołnierzy Wojska Polskiego.

Operacja "Horyzont". Żołnierze wesprą policjantów

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz wspólnie z szefem MSWiA Marcinem Kierwińskim oraz szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesławem Kukułą przedstawili w środę założenia operacji "Horyzont", która ma rozpocząć się w piątek 21 listopada.

Jej celem będą działania na rzecz bezpieczeństwa, ochrony infrastruktury krytycznej, wspólnego patrolowania i współdziałania wszystkich służb państwowych w celu przeciwdziałania aktom dywersji i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa polskich obywateli.

Kosiniak-Kamysz poinformował w środę wieczorem, że wniosek w sprawie rozpoczęcia akcji "Horyzont" został skierowany przez niego oraz Kierwińskiego do premiera Donalda Tuska. Szef rządu złożył pod nim kontrasygnatę, a dokument w czwartek wieczorem został podpisany przez prezydenta.

Akty dywersji na polskiej kolei. Akty sabotażu w dwóch miejscach

W ostatnich dniach doszło dwóch aktów dywersji na kolejowej trasie Warszawa - Lublin. Podczas pierwszego z nich, w miejscowości Mika (pow. garwoliński, woj. mazowieckie), eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy, co zdaniem premiera Donalda Tuska miało najprawdopodobniej doprowadzić do wysadzenia pociągu.



W innym miejscu, niedaleko stacji kolejowej Gołąb (pow. puławski, woj. lubelskie) w niedzielę, pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie aktów dywersji o charakterze terrorystycznym, skierowanych przeciwko infrastrukturze kolejowej i popełnionych na rzecz obcego wywiadu. Śledztwo, jak przekazano, będzie prowadzone przez zespół prokuratorów.

