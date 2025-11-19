Akty dywersji na kolei. Rusza operacja "Horyzont"

- Aktywujemy operację "Horyzont" - powiedział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podczas konferencji prasowej. W przedsięwzięciu, którego celem jest ochrona infrastruktury krytycznej zaangażowanych będzie 10 tys. żołnierzy. Akcja ma ruszyć 21 listopada.

Konferencja prasowa z udziałem wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza i ministra Marcina Kierwińskiego, podczas której ogłoszono operację "Horyzont" mającą na celu zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej.
PAP/Paweł Supernak
Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i szef MSWiA Marcin Kierwiński podczas konferencji prasowej

Trwa konferencja prasowa wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego oraz szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesława Kukuły.

 

Wicepremier przekazał, że w odpowiedzi na ostatnie akty dywersji na kolei ministerstwo obrony narodowej, resort spraw wewnętrznych i administracji oraz wojsko rozpoczynają operację "Horyzont". - Z opracowanym projektem wystąpił szef Sztabu Generalnego. To zadanie zwiększenia pozamilitarnej odpowiedzialności Wojska Polskiego, które jest wpisane w konstytucję - powiedział.  

 

Celem operacji będą partole obiektów infrastruktury krytycznej dokonywane wspólnie przez żołnierzy i policjantów. - W celu przeciwdziałania aktom dywersji i podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa obywateli Polski, tez integracji społecznej i przeciwdziałaniu dezinformacji - mówił Kosiniak-Kamysz i dodał, że w akcję zaangażowanych będzie do 10 tys. policjantów i żołnierzy. - Sytuacja tego wymaga - podkreślił. 

 

- To jedna z największych operacji. Wnioskujemy wspólnie z ministrem Kierwińskim do prezesa Rady Ministrów, a następnie ten wniosek premiera zostanie przedstawiony prezydentowi Rzeczpospolitej - powiedział szef MON. Podkreślił, że do tej operacji dedykowanych będzie do 10 tysięcy żołnierzy.

 

Szef MSWiA zapewnił, że "policjanci, żołnierze, Służba Ochrony Kolei, wszystkie instytucja państwa w tej sprawie będą ze sobą współpracować". - Polska jest przygotowana. Polska użyje wszelkich zasobów, które posiada - podkreślił.

 

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła podał, że operacja "Horyzont" zostanie rozpoczęta 21 listopada. - Operacja będzie realizowana przez wydzielone siły i środki Wojska Polskiego ze wszystkich rodzajów sił zbrojnych oraz z dowództwa komponentu cyberprzestrzeni. Będzie prowadzona przez sprawdzonego w tego typu działaniach i operacjach, dowódcę operacyjnego rodzajów sił zbrojnych gen. Macieja Klisza - oznajmił. 

 

Artykuł aktualizowany. 

Dywersja na kolei

W dniach 15-17 listopada na trasie Warszawa - Dorohusk doszło do dwóch aktów dywersji. W miejscowości Mika w powiecie garwolińskim na Mazowszu, eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy.

 

W innym miejscu, niedaleko stacji kolejowej Gołąb w powiecie puławskim na Lubelszczyźnie w niedzielę, pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.

Ustalono podejrzewanych. Są pierwsze zatrzymania

Premier Donald Tusk przekazał, że udało się ustalić osoby odpowiedzialne za akt dywersji - to dwóch obywateli Ukrainy współpracujących od dłuższego czasu z rosyjskimi służbami. Polskie służby są na tropie zleceniodawców i sprawców aktów dywersji na kolei.

 

- Agenci ABW i CBŚP zatrzymali kilka osób w związku z incydentami na trasie kolejowej Warszawa - Lublin, w miejscowości Mika oraz pod Puławami - poinformował w środę przed południem rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

 

Artur Pokorski / polsatnews.pl / PAP
