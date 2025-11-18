Tragiczny wypadek z udziałem bmw. Nie żyje 18-latka

Do wypadku doszło we wtorek około godziny 14:30 na ulicy Katowickiej w Ustroniu, w rejonie skrzyżowania z ulicami Zagajnik i Cichą. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 21-letni kierowca bmw - jadąc lewym pasem - najechał na tył innego samochodu.

Ustroń. Tragiczny wypadek, nie żyje 18-latka. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR

W wyniku zderzenia poważnie ranne zostały dwie 18-letnie kobiety podróżujące potrąconym autem. Jedna z nich zmarła mimo udzielonej pomocy, a druga w stanie ciężkim na pokładzie śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego trafiła do szpitala.

Kierowca bmw był trzeźwy, jednak pobrano mu krew do dalszych badań, a policjanci zatrzymali jego prawo jazdy. Droga ze Skoczowa w kierunku Ustronia była nieprzejezdna, a jeden pas w kierunku Skoczowa pozostawał zablokowany.

Po godzinie 18:00 śląscy policjanci przekazali, że czynności na miejscu dobiegają końca. Na miejscu pracowali prokurator, technicy kryminalistyki, policjanci pionu śledczego oraz funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego.

